Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

20,39 EUR -2,02% (30.03.2022, 09:09)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

20,76 EUR +0,97% (29.03.2022, 17:35)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (30.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Während die Erholung am Gesamtmarkt auf Hochtouren laufe, bleibe die Lage bei Siemens Energy kompliziert. Zwar habe sich die Aktie Ende Februar von den Tiefs lösen können, doch seit Anfang März stecke der MDAX -Titel bereits in der nächsten Konsolidierungswelle fest.Auch J.P. Morgan erwarte keine schnelle Besserung. Ein geringerer Beitrag der wichtigen Windtochter Siemens Gamesa , die Kosten wegen der Russland-Sanktionen sowie höhere Kosten für die Vorprodukte dürften im laufenden zweiten Quartal 2021/22 das Ergebnis erneut belasten, so Analyst Andreas Willi. Im Bereich Gas & Power dürfte der Auftragseingang indes unverändert stark sein. Dennoch habe er das Kursziel leicht von 25 auf 24 Euro gesenkt. Die Einstufung laute weiter "neutral".Das gesenkte Kursziel könnte die Aktie am Mittwoch erneut belasten. Nach wie vor würden hier neue Impulse fehlen. Noch immer habe es der Titel nicht geschafft, die 22-Euro-Marke nachhaltig zu überwinden. So sei auch die Gap bei 22,42 Euro, die bei der Gewinnwarnung im Januar aufgegangen sei, nach wie vor offen. Diese zu schließen, bleibe weiterhin der erste wichtige Schritt.Neueinsteiger müssen deshalb weiter nichts überstürzen und warten vorerst ab, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Siemens Energy-Aktie. (Analyse vom 30.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link