Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektro- und Energietechnikherstellers Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Siemens Energy sei durch die schlechten Ergebnisse der Windkrafttochter Gamesa im ersten Quartal tief in die roten Zahlen gerutscht. So habe per Ende Dezember ein Verlust nach Steuern von 240 Mio. Euro zu Buche gestanden, wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitgeteilt habe. Im Vorjahreszeitraum habe Siemens Energy einen Gewinn von 99 Mio. Euro erreicht.Die erneute Gewinnwarnung von Siemens Gamesa sei ein Rückschlag "und für alle Aktionäre enttäuschend", habe Konzernchef Christian Bruch kommentiert. Er habe angekündigt, Gamesa bei der Sanierung des seit Jahren schwächelnden Geschäfts mit Windturbinen an Land (Onshore) weiter zu unterstützen.Gamesa habe Ende Januar wegen Lieferkettenproblemen, explodierenden Kosten, Projektverzögerungen und Mängeln mit seiner neuen Landturbine die Prognose für das Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende September) gesenkt und zudem schwache Zahlen für das erste Quartal präsentiert. Vor einigen Tagen habe Konzernchef Andreas Nauen dann seinen Hut nehmen müssen, Jochen Eickholt, Vorstandsmitglied von Siemens Energy, übernehme ab März.Siemens Energy habe nach der Gamesa-Gewinnwarnung bereits vorläufige Zahlen vorgelegt, die unter den Erwartungen gelegen hätten. Auch die Jahresprognose habe Energy kappen müssen. Zudem habe das Unternehmen angekündigt, die Mittelfristprognose zu überprüfen.Das Chartbild der Siemens Energy-Aktie sei stark angeschlagen. Die Probleme bei Gamesa würden sich kaum zeitnah lösen lassen, selbst wenn eine Übernahme angestrebt werde. Ein schneller Einstieg dränge sich deshalb nicht auf. Anleger bleiben vorerst weiter an der Seitenlinie, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Aus charttechnischer Sicht würde erst die Rückeroberung der 38-Tage-Linie ein erstes positives Signal liefern. (Analyse vom 09.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)