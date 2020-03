Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

80,77 EUR -7,82% (09.03.2020, 13:45)



Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

80,93 EUR -7,15% (09.03.2020, 13:30)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (09.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Seit dem Beginn der Coronakrise habe die Siemens-Aktie nun innerhalb von zwei Wochen rund 25 Prozent an Wert verloren. Am Montag büße der DAX-Titel nach dem heftigen Ölpreis-Crash weitere knapp sieben Prozent ein - zwischenzeitlich sei die Aktie sogar für unter 80 Euro zu haben gewesen. Erste Experten würden nun eine Einstiegsgelegenheit sehen.Klar sei, dass auch Siemens unter der Coronakrise leiden werde. Die Deutsche Bank habe das Kursziel für die Aktie deshalb von 138 auf 132 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "buy" belassen. Das neuartige Coronavirus dürfte der europäischen Investitionsgüterindustrie im ersten Halbjahr deutliche Umsatzeinbußen auf dem chinesischen Absatzmarkt und in anderen Weltregionen einbrocken, habe Analyst Gael de-Bray geschrieben. Deshalb habe er seine Ergebnisprognosen (EPS) für den Sektor im Jahr 2020 um durchschnittlich vier Prozent reduziert.Die Siemens-Aktie biete nach dem jüngsten Rückfall derzeit aber eine attraktive Kaufgelegenheit, so de-Bray. Das Ziel von 132 Euro liege 60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Den fairen Wert sehe der Experte damit im Bereich des Rekordhochs aus dem April 2017.Der panikartige Ausverkauf an den Börsen belaste auch die Siemens-Aktie. Erst wenn sich der Gesamtmarkt stabilisiere, sei auch beim Industriekonzern eine Wende möglich.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: