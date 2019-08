Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (22.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Simon Seeser vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Die Siemens-Aktie sei in den letzten vier Wochen stark unter Druck gestanden und habe in der Spitze 17% an Wert verloren. Seit letzten Freitag laufe es aber wieder deutlich besser für den Titel, der seitdem nur grüne Tageskerzen habe verbuchen können. Das aktuelle Chartbild erinnere stark an einen V-Boden. Doch bevor dieser bestätigt werden könne, müssten erst einige Widerstände durchbrochen werden.Die erste Widerstandszone erstrecke sich von 90,14 bis 90,54 Euro. Dort befinde sich auch das 23,6%-Fibonacci-Retracement der seit Mai andauernden Abwärtsbewegung. Sollte dieses gebrochen werden, rücke das Tief vom Februar als horizontaler Widerstand bei 91,52 Euro in den Vordergrund. Danach falle der Blick auf einen möglichen Gap-Close bei 93,20 Euro.Auf der Unterseite sei während der momentanen Gegenbewegung aber nicht viel Unterstützung gebildet worden. Bei einem Rücksetzer sollte es im Bereich zwischen 87,62 und 87,10 Euro zu einer ersten Reaktion von Seiten der Bullen kommen. Werde diese Zone jedoch gebrochen, so gelte es den horizontalen Widerstand bei 85,88 Euro nicht zu unterschreiten. Andernfalls drohe ein neues Mehrjahrestief.Auch wenn sich das Chartbild bei Siemens langsam wieder ein wenig aufhelle, sei es noch viel zu früh, um von einer Trendwende zu sprechen. Erst ein Bruch der 200-Tage-Linie bei 100 Euro würde ein starkes Kaufsignal generieren. "Der Aktionär" empfehle vorerst an der Seitenlinie zu warten und die Reaktion der Siemens-Aktie an den genannten Widerständen zu beobachten, so Simon Seeser vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.08.2019)Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:88,87 EUR -0,28% (22.08.2019, 16:38)