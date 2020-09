ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (13.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Die Abspaltung der Tochter Siemens Energy bleibe das dominierende Thema beim DAX-Konzern. Naturgemäß beschäftige der Gang in die Eigenständigkeit auch die Arbeitnehmer. Die IG Metall habe sich derweil dafür ausgesprochen, dass Siemens auch längerfristig als Ankeraktionär beteiligt bleibe.Siemens wolle 55% der Tochter per Spin-off an die Börse bringen. Der Anteil solle danach jedoch deutlich verringert werden. "Ich glaube es würde Sinn machen, wenn der Siemens-Konzern die ersten Jahre eine Sperrminorität von 25,1% hält", habe IG Metall-Hauptkassierer Jürgen Kerner am Donnerstag gesagt. Eine starke Mutter Siemens im Rücken könne auch gegebenenfalls eine einfache Übernahme von Siemens Energy verhindern. "Es ist wichtig, dass es einen Ankeraktionär gibt, damit nicht irgendwer am Kapitalmarkt auf dumme Gedanken kommt", so Kerner.Siemens gehe mit der Abspaltung den richtigen Weg. Wie weit die Beteiligung im Anschluss reduziert werde, sei derzeit noch völlig offen. Wichtig sei aber, dass der Konglomeratsabschlag weiter reduziert werde und sich die Mutter noch stärker auf die zukunftsträchtige Digitalisierung konzentrieren könne. Anleger solten die Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.09.2020)Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:117,16 EUR -0,39% (11.09.2020, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:117,16 EUR +0,31% (11.09.2020, 22:26)