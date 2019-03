Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

96,54 EUR -2,30% (22.03.2019, 11:08)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (22.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Die Gerüchte über eine Fusion der Gasturbinensparte mit Mitsubishi Heavy Industries hätten der Siemens-Aktie neuen Schwung verliehen. Dreistellige Kurse könnten zeitnah wieder möglich sein. Gelinge es die Krisensparte abzuspalten, könnte das der lang ersehnte Befreiungsschlag für den Industriekonzern sein.Nachdem bereits am Donnerstag Gerüchte über Gespräche zwischen Siemens und Mitsubishi aufgekommen seien, habe nun auch das "Manager Magazin" von entsprechenden Plänen berichtet. Konzernchef Joe Kaeser wolle demnach mindestens das Geschäft mit großen Gas- und Dampfturbinen mit den Japanern zusammenlegen. Spannend: Siemens wolle dabei angeblich in die Minderheit gehen.Bereits zum nächsten Investorentag könnte Kaeser einen Deal ankündigen, die Verhandlungen sollten deshalb auf Hochtouren laufen. Eine zeitnahe Lösung mache durchaus Sinn, denn der Markt für große Gasturbinen liege weiter am Boden. Durch die Energiewende sei die Nachfrage gesunken, bei neu verkauften Turbinen mache Siemens stets Verluste. Lediglich das hochmargige Servicegeschäft ziehe die Kraftwerkssparte insgesamt noch in die Gewinnzone.Eine Lösung für das kriselnde Kraftwerksgeschäft wäre wünschenswert. Dann könnte sich der Fokus bei Siemens wieder auf den zukunftsträchtigen Bereichen wie der Digitalen Fabrik oder der Intelligenten Infrastruktur richten. Charttechnisch wäre der Sprung in dreistellige Kursregionen nach der langen Seitwärtsbewegung ein erstes starkes Zeichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:96,70 EUR -1,74% (22.03.2019, 10:54)