ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com (19.11.2019/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktie macht einen bullischen Eindruck - ChartanalyseDie Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) fiel nach ihrem Allzeithoch bei 133,50 EUR aus dem Mai 2017 deutlich ab, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Erst am 15. August 2019 habe die Aktie ein Tief bei 84,24 EUR gefunden. In den letzten Wochen und Monaten habe sie sich stark erholt. Am Tag vor den letzten Quartalszahlen vom 7. November habe sie sich einem wichtigen Widerstandsbereich zwischen 108,58 EUR und 110,76 EUR und damit dem Abwärtstrend seit Mai 2017 angenähert. Diesen Bereich habe der Wert nach den Zahlen durchbrochen.Auf mittelfristige Sicht mache das Chartbild der Siemens-Aktie aufgrund des Ausbruchs über die benannte Widerstandszone einen bullischen Eindruck. Ein Anstieg bis 120,70 und 126,14 EUR sei durchaus möglich. Zuvor könne es allerdings noch zu einem Rücksetzer in Richtung 109,20 EUR kommen. Sollte der Wert allerdings unter 108,58 EUR per Tagesschlusskurs zurückfallen, müsste eine größere Konsolidierung bis knapp unter 100 EUR einkalkuliert werden. (Analyse vom 19.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:114,40 EUR -0,52% (18.11.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:114,68 EUR +0,19% (19.11.2019, 08:50)