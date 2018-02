ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Als einer der größten Anbieter energieeffizienter, ressourcenschonender Technologien ist Siemens führend bei Systemen für die Energieerzeugung und -übertragung sowie die medizinische Diagnose. Bei Lösungen für Infrastruktur und Industrie nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein.



Bei Siemens waren zum 30. September 2016 in mehr als 200 Ländern rund 351.000 Mitarbeiter beschäftigt. Sie erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse von 79,6 Mrd. Euro. (01.02.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktie gerät in den Fokus! AktienanalyseIm DAX gerät erneut die Siemens-Aktie in den Fokus, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Kreisen zufolge mache der Industriekonzern beim Börsengang seiner Medizintechnik-Sparte mächtig Tempo. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Situation vertraue Personen berichtet habe, werde die formelle Ankündigung bereits Mitte bis Ende Februar erfolgen. Die Handelsaufnahme sei dann im März geplant. Eine echte Überraschung. Der Börsengang sei bislang frühestens für das Frühjahr erwartet worden. Siemens Healthineers dürfte das mit Abstand größte deutsche IPO seit vielen Jahren werden. Obwohl Siemens nur einen Minderheitsanteil abgeben möchte, könnten dem Mutterkonzern Schätzungen zufolge bis zu 10 Mrd. Euro zufließen. (Ausgabe 04/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:116,70 EUR -4,47% (01.02.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:116,88 EUR -4,04% (01.02.2018, 20:34)