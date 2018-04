Siemens-Aktie deutlich unterbewertet? Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG unter die Lupe.

Das Wertpapier habe sich letztlich aus Sicht der Anleger nicht besonders erfreulich entwickelt. Weiterhin verlaufe der Kurs knapp oberhalb der 100-Euro-Marke. Trotz des Börsengangs der Medizintechniktochter Healthineers würden aktuell die Impulse fehlen.

UBS halte aber das Wertpapier für deutlich unterbewertet. Das enorme Margenpotenzial sei aktuell nicht angemessen berücksichtigt. Die Kaufempfehlung sei bestätigt worden, das Kursziel aber von 150,00 auf 138,00 Euro reduziert.

Das Unternehmen befinde sich nach wie vor im Wandel. Konzernchef Joe Kaeser treibe den Umbau vom schwerfälligen Tanker zum flexiblen Flottenverband voran. Das mache Sinn, Kaeser müsse jedoch erst unter Beweis stellen, dass sich die neue Strategie auch kurzfristig in den Zahlen widerspiegle. Nach dem schwachen Start der Windkrafttochter Gamesa und dem geglückten Börsengang von Healthineers stehe als nächster Schritt die Zugfusion mit Alstom an. Bei Siemens selbst rücke durch die Abspaltungen inzwischen die margenstarke Digitale Fabrik immer stärker in den Fokus.

Für die großen Industriekonzerne sei das Marktumfeld aktuell schwierig. Das Chartbild sei angeschlagen. Aktuell würden die Impulse fehlen.

Trotz der langfristig guten Aussichten sollten Anleger mit einem Neueinstieg deshalb noch warten, so Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Siemens-Aktienanalyse. Die Tochter Healthineers erscheine aktuell attraktiver. (Analyse vom 17.04.2018)

