Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

121,749 EUR +1,46% (01.02.2017, 14:38)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit führendes Unternehmen, das entlang der Wertschöpfungskette der Elektrifizierung aufgestellt ist - von der Umwandlung, Verteilung und Anwendung von Energie bis zur medizinischen Bildgebung und In-vitro-Diagnostik. Weltweit aktiv, beschäftigt die Siemens AG zum 30. September 2015 auf fortgeführter Basis rund 348.000 Mitarbeiter und erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2015 Umsatzerlöse in Höhe von rund 75,6 Mrd. EUR und einen Gewinn nach Steuern von 7,4 Milliarden EUR. (01.02.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktie: Zahlen sorgen für Freude! AktienanalyseGute Zahlen in nahezu allen Bereich des Mischkonzerns Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) beflügeln im Mittwochshandel den Aktienkurs, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.An der Börse hätten die Anleger erfreut über die Gewinnaussichten bei dem Münchner Technologiekonzern Siemens reagiert - Kaeser veranschlage für 2016/2017 nun einen Gewinn je Aktie von bis zu 7,70 Euro und übertreffe damit die Erwartungen um 50 Cent. Nach einem Gewinnsprung von fast einem Drittel im ersten Geschäftsquartal per Ende Dezember würde auch die operative Marge im Industriegeschäft nun bis zu zwölf Prozent betragen. In klaren Zahlen ausgedrückt sei der Gewinn im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2016/17 aus fortgeführten Geschäften auch aufgrund von Steuer- und Sondereffekten um 30 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro geklettert. Der Umsatz sei hingegen binnen Jahresfrist nur um ein Prozent auf 19,1 Milliarden Euro gewachsen, der Auftragseingang sei sogar um 14 Prozent auf 19,6 Milliarden Euro in sich zusammengesackt. Für eine kleine Delle habe der Bereich um die Öl- und Gastechnik gesorgt, hier sei der Auftragseingang um gut 40 Prozent zurückgegangen. Dennoch sehe sich das Unternehmen weiter auf Kurs und befürchte auch keine größeren Nachteile durch die neue US-Regierung unter Donald Trump.Ein Blick auf den bisherigen Chartverlauf seit grob Anfang 2013 offenbare in der Siemens-Aktie eine grobe Seitwärtsbewegung zwischen 77,95 und etwa 106,35 Euro. Zwar habe der Mischkonzern diese Handelsspanne nach einer monatelangen Vorbereitungen der zweiten Jahreshälfte 2016 mit einem dynamischen Kurssprung zur Oberseite im Dezember verlassen und bis heute auf frische Jahreshochs zulegen können, jedoch stoße das Wertpapier von Siemens hierdurch auch bald an seine nächst größeren Grenzen und dürfte anschließend wieder von Abgaben dominieren werden. Denn die Siemens-Aktie stehe unmittelbar vor dem 161,8 Fibonacci-Retracement, welches nach dem Ausbruch über die Jahreshochs aus 2015 bei 106,35 Euro als maximales Erholungsziel favorisiert werde.Daher sollten Anleger im aktuellen Kursbereich sehr viel vorsichtiger mit Long-Positionen hantieren, auch wenn es fundamental gute Gründe für einen weiteren Zukauf des Wertpapiers gibt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 01.02.2017)Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:121,80 EUR +4,77% (01.02.2017, 14:23)