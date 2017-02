ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit führendes Unternehmen, das entlang der Wertschöpfungskette der Elektrifizierung aufgestellt ist - von der Umwandlung, Verteilung und Anwendung von Energie bis zur medizinischen Bildgebung und In-vitro-Diagnostik. Weltweit aktiv, beschäftigt die Siemens AG zum 30. September 2015 auf fortgeführter Basis rund 348.000 Mitarbeiter und erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2015 Umsatzerlöse in Höhe von rund 75,6 Mrd. EUR und einen Gewinn nach Steuern von 7,4 Milliarden EUR. (03.02.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hannover (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Aktienanalyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst von der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q1-Zahlen des Geschäftsjahres 2016/17 weiterhin zum Kauf der Aktie des Elektro- und Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF).Dem erfolgreichen Abschluss des Geschäftsjahres 2015/16 habe Siemens ein starkes Startquartal folgen lassen. Der umfangreiche Konzernumbau wirke sich immer stärker aus, sowohl in Form von Wachstum, insbesondere aber in der Profitabilität. Gerade im direkten Konkurrenzvergleich zeige sich der Erfolg der vielfältigen Maßnahmen. Das strategische Umbauprogramm "Vision 2020" laufe, wie der Name schon sage, noch bis 2020 und lasse noch erhebliche weitere Effekte erwarten.Wolfgang Donie, Aktienanalyst von der Nord LB, hat die Planung 2017ff überarbeitet und angehoben und stuft die Siemens-Aktie unverändert mit dem Votum "kaufen" ein. Das Kursziel werde von 125 EUR auf 135 EUR erhöht. (Analyse vom 03.02.2017)Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:119,10 EUR +0,17% (03.02.2017, 11:24)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:119,079 EUR -0,19% (03.02.2017, 11:40)