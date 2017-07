Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Als einer der größten Anbieter energieeffizienter, ressourcenschonender Technologien ist Siemens führend bei Systemen für die Energieerzeugung und -übertragung sowie die medizinische Diagnose. Bei Lösungen für Infrastruktur und Industrie nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein.



Bei Siemens waren zum 30. September 2016 in mehr als 200 Ländern rund 351.000 Mitarbeiter beschäftigt. Sie erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse von 79,6 Mrd. Euro. (29.06.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Aktienanalyst Oliver Drebingvon der Nord LB:Oliver Drebing, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Industriesektor die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) zu kaufen.Im Rahmen der Berichterstattung zu Q1/2017 hätten die börsennotierten Unternehmen der verarbeitenden Industrien (hier: Maschinen- und Anlagenbau, Elektronik, Luft- und Raumfahrt) erstmals seit langem auf Auftriebskräfte nicht nur europäischer, sondern auf breiter Front auch der wichtigen asiatischen Märkte hingewiesen. Siemens habe von stark anziehender Nachfrage chinesischer Fertigungsbetriebe nach Antriebs- und Steuerungstechnik bereits Ende 2016 berichtet, die sich in kurzzyklischen Aufträgen insbesondere der Zulieferindustrie des Automobilbaus manifestiert habe (wettbewerbsgetriebene Reaktion auf steigende Qualitätsanforderungen). Im Großen und Ganzen jedoch hätten die Investitionsgüterhersteller über den Zeitraum 2015 bis 2016 gerade in Bezug auf China von konjunktureller Unterstützung absehen müssen.Für die These, dass nun die aktuelle Wachstumsbeschleunigung in China über ein bloßes Strohfeuer hinausreichen und sich die Dynamik als belastbar und tragfähig erweisen werde, habe die Wachstumskurve privater Investitionen Argumente geliefert. Hätten die privaten Investitionen in China über das Gesamtjahr 2016 lediglich um 3,2% zugelegt, so habe sich die Zunahme im Zeitraum Januar bis Mai 2017 auf 6,8% beschleunigt. Somit sei die für diese fünf Monate mit 8,6% errechnete Zunahme der Investitionsgüternachfrage in städtischen Regionen (Gesamtjahr 2016: 8,3%) nicht mehr allein auf Impulse öffentlichen Infrastrukturausbaus zurückzuführen gewesen. Für die Industrieproduktion Chinas sei für Januar bis Mai eine Wachstumsrate von 6,5% vermeldet worden (Gesamtjahr 2016: 6,0%). Das Sektorenurteil des Analysten verbleibe bei "neutral".Oliver Drebing, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Siemens-Aktie mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel laute EUR 145,00. (Analyse vom 28.06.2017)Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:122,80 EUR -0,32% (29.06.2017, 12:32)