Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

114,20 EUR -0,26% (30.11.2017, 17:35)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Als einer der größten Anbieter energieeffizienter, ressourcenschonender Technologien ist Siemens führend bei Systemen für die Energieerzeugung und -übertragung sowie die medizinische Diagnose. Bei Lösungen für Infrastruktur und Industrie nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein.



Bei Siemens waren zum 30. September 2016 in mehr als 200 Ländern rund 351.000 Mitarbeiter beschäftigt. Sie erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse von 79,6 Mrd. Euro. (01.12.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Der Konzern möchte 6.900 Arbeitsplätze in der Kraftwerks- und Antriebstechnik streichen. Bei den Arbeitnehmervertretern sei er damit auf heftigen Widerstand gestoßen. Jetzt hätten sich Betriebsrat und IG Metall entgegen der ursprünglichen Absicht jedoch zu ergebnisoffenen Gesprächen mit dem Management bereit erklärt.Nach einer Aufsichtsratssitzung hätten sie mitgeteilt, sie hätten vereinbart, "unverzüglich die Gespräche" aufzunehmen und "in einem offenen Dialog nach gemeinsamen Lösungen zu suchen." Sowohl auf der Ebene von Vorstand und Gesamtbetriebsrat wie auch an den Standorten solle der Dialog geführt werden. Das Unternehme möchte auf betriebsbedingte Kündigungen möglichst verzichten, habe sie jedoch auch nicht ausgeschlossen. Die Arbeitnehmer hätten sie ebenso wie Werkschließungen für Tabu erklärt.Trotz des Widerstands: Die Entscheidung sei richtig. Die Nachfrage nach großen Gasturbinen breche drastisch ein, Siemens dürfe die Problemsparten nicht durch das starke Geschäft in anderen Bereichen subventionieren. Ferner schaffe man auch neue Stellen in zukunftsträchtigen Sparten wie der Digitalen Fabrik. Auch der Börsengang von Healthineers dürfte Werte freisetzen.Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:114,601 EUR -0,05% (01.12.2017, 09:06)