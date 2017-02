ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit führendes Unternehmen, das entlang der Wertschöpfungskette der Elektrifizierung aufgestellt ist - von der Umwandlung, Verteilung und Anwendung von Energie bis zur medizinischen Bildgebung und In-vitro-Diagnostik. Weltweit aktiv, beschäftigt die Siemens AG zum 30. September 2015 auf fortgeführter Basis rund 348.000 Mitarbeiter und erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2015 Umsatzerlöse in Höhe von rund 75,6 Mrd. EUR und einen Gewinn nach Steuern von 7,4 Milliarden EUR. (03.02.2017/ac/a/d)

Unterschleissheim (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Analyst Günther Hollfelder von der Baader Bank:Günther Hollfelder, Analyst der Baader Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Zahlen für das erste Geschäftsquartal weiterhin zum Kauf der Aktie des Elektro- und Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) und erhöht das Kursziel von 125 auf 130 Euro.Der vom DAX-Konzern angehobene Ausblick sei zwar begünstigt durch Einmaleffekte, doch auch bei der zugrundeliegenden Profitabilität seien deutliche Fortschritte erkennbar, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Hollfelder habe seine Margenprognose und folglich auch seine Gewinnschätzungen nach oben revidiert.Günther Hollfelder, Analyst der Baader Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Siemens-Aktie bestätigt und das Kursziel von 125 auf 130 Euro angehoben. (Analyse vom 03.02.2017)Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:119,10 EUR +0,17% (03.02.2017, 11:24)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:119,079 EUR -0,19% (03.02.2017, 11:40)