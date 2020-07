Börsenplätze Shopify-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Shopify-Aktie:

813,40 EUR +0,05% (17.07.2020, 15:40)



NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

925,49 USD -3,54% (16.07.2020, 22:10)



TSX-Aktienkurs Shopify-Aktie:

1.255,50 CAD -3,07% (16.07.2020, 22:00)



ISIN Shopify-Aktie:

CA82509L1076



WKN Shopify-Aktie:

A14TJP



Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

307



NYSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (17.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shopify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen E-Commerce-Unternehmens Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, NYSE-Symbol: SHOP) unter die Lupe.Die Shopify-Aktie zähle zu den großen Überfliegern der letzten Jahre. Seit dem IPO komme das Papier des Anbieters von Onlineshop-Software inzwischen auf ein Kursplus von über 5.000 Prozent. In der Tat scheinen die Shopify-Aktionäre keine Höhenangst zu haben und treiben den Titel von einem Hoch zum nächsten, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". Doch nun bahne sich (zumindest kurzfristig) ein Ende der Rally an.Bewertungstechnisch habe Shopify mittlerweile Maßstäbe erreicht, die jenseits von Gut und Böse liegen würden. Mit einem 21er-KGV von rund 1.500 und einem 21er-KUV von rund 40 gehöre die Shopify-Aktie aktuell zu den am luftigsten bewerteten Tech-Aktien überhaupt. Besonders brisant: Das Wachstum von Shopify schwäche sich jährlich ab.Für 2021 werde nur noch ein Umsatzanstieg von rund 34 Prozent erwartet. Dies könnte auch ein Anzeichen dafür sein, dass der Markt zunehmend gesättigt sei. Weitere starke Kursanstiege wären also nur noch über eine deutlich höhere Proiftabilität des Unternehmens gerechtfertigt, als dies aktuell der Fall sei.Aus charttechnischer Sicht spreche vieles für eine Fortsetzung der laufenden Korrektur. Sollte der Widerstand an der psychologisch wichtigen Chart-Marke bei 900 Dollar nicht halten, drohe ein weiteres Abrutschen in den Bereich der Juni-Tiefs, welche bei der 700-Dollar-Marke verlaufen würden. Das wäre ein Abwärtspotenzial von weiteren 23 Prozent.Emil Jusifov von "Der Aktionär" rät, die Finger von der Shopify-Aktie weg zu lassen! (Analyse vom 17.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link