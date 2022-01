NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

1.144,48 USD -2,09% (07.01.2022, 22:10)



ISIN Shopify-Aktie:

CA82509L1076



WKN Shopify-Aktie:

A14TJP



Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

307



NYSE-Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, NYSE-Ticker-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (10.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Shopify-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Unternehmens Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, NYSE-Ticker-Symbol: SHOP) charttechnisch unter die Lupe.Einem echten Dauerbrenner drohe die Luft auszugehen! Vermutlich falle diese Beschreibung der charttechnischen Ausgangslage der Shopify-Aktie derzeit sogar zu wohlwollend aus. Doch der Reihe nach: Seit Anfang 2016 befinde sich der Technologietitel in einem stabilen Haussetrendkanal. Die Hochpunkte bei 1.650/1.763 USD hätten aber bereits Ende 2021 eine gewisse Doppeltopgefahr signalisiert. Mit dem Rutsch unter die Korrekturtiefs von Oktober und Dezember bei 1.286/1.272 USD werde das Risiko einer oberen Umkehr nun schlagend. Die Bedeutung der negativen Weichenstellung werde durch zwei weitere Kriterien untermauert. So habe der Technologietitel auch die 38-Wochen-Linie (akt. bei 1.408 USD) sowie die 23,6%-Fibonacci-Korrektur des gesamten Aufwärtsimpulses der letzten sechs Jahre (1.351 USD) preisgegeben müssen. Mit anderen Worten: Eine obere Trendwende sei zunächst einmal Realität. Das Abschlagspotenzial - abgeleitet aus dem o. g. Doppeltop - lasse sich auf rund 400 USD taxieren. Selbst der Basisaufwärtstrend seit 2016 (akt. bei 822 USD) könnte perspektivisch nochmals in den Mittelpunkt rücken. Um den Chart dagegen zu stabilisieren, bedürfe es eines Spurts über die Marke von 1.300 USD und damit einer Negierung der diskutierten Trendwendeformation, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 10.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Shopify-Aktie:1.018,00 EUR +1,09% (10.01.2022, 08:30)