NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

1.079,34 USD +9,58% (29.07.2020, 16:10)



TSX-Aktienkurs Shopify-Aktie:

1.436,81 CAD +9,77% (29.07.2020, 16:010)



ISIN Shopify-Aktie:

CA82509L1076



WKN Shopify-Aktie:

A14TJP



Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

307



NYSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (29.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shopify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Unternehmens Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, NYSE-Symbol: SHOP) unter die Lupe.Das kanadische Unternehmen habe starke Zahlen für das zweite Quartal 2020 veröffentlicht. Die Schätzungen der Wall Street seien sowohl auf Umsatz- als auch auf Ergbenisseite deutlich übertroffen worden. Das E-Commerce-Unternehmen habe stark von der Corona-Krise profitiert, insbesondere von der Verlagerung der Käufergewohnheiten weg vom stationären hin zum "virtuellen Handel".Doch die "Shopify-Story" hat einen Haken. Für 2021 würden Analysten (aktuell) nur noch ein Umsatzanstieg von rund 34% erwarten. Dies könnte ein Anzeichen dafür sein, dass der Markt zunehmend gesättigt sei. Und mit einem 2021er-KUV von 43 sei der Titel bei knapp unter 1.100 USD alles andere als ein Schnäppchen.Shopify habe sicherlich richtig starke Zahlen vorgelegt. Dennoch sei die Aktie, die in den vergangenen Monaten überragend gelaufen sei, auf dem aktuellen Niveau kein Kauf mehr. Investierte Anleger sollten auf jeden Fall über (Teil-)Gewinnmitnahmen ernsthaft nachdenken, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.07.2020)Börsenplätze Shopify-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Shopify-Aktie:914,70 EUR +8,83% (29.07.2020, 16:21)