Börsenplätze Shopify-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Shopify-Aktie:

708,00 EUR -9,53% (16.02.2022, 15:19)



NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

889,50 USD +4,96% (15.02.2022, 22:00)



ISIN Shopify-Aktie:

CA82509L1076



WKN Shopify-Aktie:

A14TJP



Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

307



NYSE-Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (16.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shopify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Unternehmens Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, NYSE-Symbol: SHOP) unter die Lupe.Der Anbieter von cloudbasierten Onlineshop-Systemen habe heute vor Eröffnung der US-Börsen seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen vierten Quartal veröffentlicht. Obwohl Shopify die Erwartungen beim Umsatz und Gewinn leicht habe übertreffen können, notiere die Aktie vorbörslich knapp zehn Prozent tiefer.Shopify habe seine Erlöse verglichen mit dem Vorjahr um 41 Prozent auf 1,38 Mrd. Dollar gesteigert. Die Wall Street-Experten hätten im Schnitt 1,34 Mrd. Dollar auf ihren Zetteln stehen gehabt. Der Gewinn pro Aktie habe in Q4 bei 1,37 Dollar (erwartet: 1,31 Dollar) gelegen. Das Bruttowarenvolumen sei um 31 Prozent auf 54,1 Mrd. Dollar gestiegen.Das Unternehmen habe keine genauen Zahlen bei seiner Prognose für das Gesamtjahr 2022 veröffentlicht, gehe aber davon aus, dass das Umsatzwachstum im ersten Quartal am schwächsten und im vierten Quartal am stärksten ausfallen werde. Das schwächere Umsatzwachstum in Q1 sei unter anderem auf das Abklingen der Pandemie zurückzuführen.Anleger sollten daher die Konsolidierung der Shopify-Aktie von der Seitenlinie aus abwarten, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link