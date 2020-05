NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (07.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shopify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Shopify-Aktie (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, NYSE-Symbol: SHOP) unter die Lupe.Das kanadische E-Commerce-Unternehmen habe am Mittwoch seine Zahlen zum abgelaufenen ersten Quartal 2020 präsentiert und die Analystenerwartungen übertroffen. Die Shopify-Aktie könne trotz des fehlenden Ausblicks weiter deutlich zulegen. Höhenangst scheine generell ein Fremdwort für die Shopify-Aktionäre zu sein.Nach den Q1-Zahlen könne die Shopify-Aktie im regulären Handel zulegen und notiere auf einem neuen Rekordhoch. Das Kursplus seit dem IPO vor fünf Jahren betrage satte 4.200%! "Der Aktionär" bleibe bei seiner Einschätzung: Mit einem 21er-KGV von rund 1.500 und einem 21er-KUV von rund 30 weise die Shopify-Aktie ein erhöhtes Rückschlagpotenzial auf. Wie schnell es gehen könne, habe man bereits im Corona-Crash gesehen als das Papier in der Spitze über 40% eingebüßt habe. Die Shopify-Aktie sei kein Kauf, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Shopify-Aktie:679,40 EUR +7,25% (06.05.2020, 22:26)