London Stock Exchange-Aktienkurs Shire-Aktie:

30.594 GBp +0,74% (23.02.2018, 10:49)



ISIN Shire-Aktie:

JE00B2QKY057



WKN Shire-Aktie:

A0MMAG



Ticker-Symbol Shire-Aktie:

S7E



London Ticker-Symbol Shire-Aktie:

SHP



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Shire-Aktie

SHGPF



Kurzprofil Shire plc:



Shire plc (ISIN: JE00B2QKY057, WKN: A0MMAG, Ticker-Symbol: S7E, London: SHP, NASDAQ OTC-Symbol: SHGPF) ist ein 1986 gegründetes, britisches Pharmaunternehmen mit Stammsitz in Basingstoke (Großbritannien). Shire ist auf hochprofitable Nischenprodukte mit Patentschutz spezialisiert. Größter Umsatzbringer ist das Geschäft mit Medikamenten zur Behandlung von Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen (ADHS). (23.02.2018/ac/a/a)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Shire-Aktienanalyse von Analysten Klara Fernandes und Alistair Campbell von der Privatbank Berenberg:Klara Fernandes und Alistair Campbell, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des britischen Pharmaunternehmens Shire plc (ISIN: JE00B2QKY057, WKN: A0MMAG, Ticker-Symbol: S7E, London: SHP, NASDAQ OTC-Symbol: SHGPF), senken aber das Kursziel von 60 auf 45 GBP.Wir würden ihre Annahmen nach den Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2017 aktualisieren und reduzieren ihre EPS-Schätzungen für die nächsten drei Jahre um 4 bis 6% senken, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Grund dafür seien v.a. die geringeren Bruttomargen und höheren Abschreibungen.Klara Fernandes und Alistair Campbell, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Shire-Aktie bestätigt und das Kursziel von 60 auf 45 GBP reduziert. (Analyse vom 23.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Shire-Aktie:34,68 EUR +1,76% (23.02.2018, 09:48)