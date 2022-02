Börsenplätze Shell-Aktie:



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHELL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (07.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHELL) unter die Lupe.Für die Shell-Aktie sei es zuletzt weiter aufwärts gegangen. Und ein Ende dieser Entwicklung sei aktuell nicht absehbar. Denn die Ölpreise hätten am Freitag deutlich zugelegt und erneut mehrjährige Höchststände erreicht. Zuletzt habe ein Barrel der Nordseesorte Brent 92,95 US-Dollar gekostet. Das seien 1,85 Dollar mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 1,94 Dollar auf 92,23 Dollar gestiegen. Beide Sorten seien zeitweise auf den höchsten Stand seit Herbst 2014 geklettert.Auslöser für den jüngsten Anstieg sei der Kälteeinbruch im US-Bundesstaat Texas, schreibe Commerzbank-Experte Carsten Fritsch. Dieser habe Sorgen über Produktionsausfälle im größten US-Schieferölvorkommen Permian Basin geschürt. Bereits vor einem Jahr sei es aufgrund einer Kältewelle zu massiven Beeinträchtigungen der dortigen Ölproduktion gekommen.Getrieben würden die Ölpreise derzeit durch mehrere Entwicklungen. Für grundsätzliche Unterstützung würden ein knappes Angebot und die trotz Omikron-Welle solide Nachfrage sorgen. Hinzu komme der zuletzt schwächere US-Dollar, der das in dieser Währung gehandelte Erdöl für viele Anleger rechnerisch günstiger mache und deren Nachfrage anrege. Auch der im Januar starke Beschäftigungsaufbau in den USA stütze die Märkte. Eine starke wirtschaftliche Entwicklung in den USA stütze auch die Nachfrage nach Rohöl.Die Spannungen zwischen der Ukraine und Russland kämen hinzu. Da Russland ein großer Rohölproduzent sei, würden Erdölhändler derzeit mit einem Risikoaufschlag für den Fall einer Eskalation des Konflikts kalkulieren. Zahlreiche Bankanalysten hätten zuletzt ihre Prognosen für die Ölpreisentwicklung erhöht und würden für dieses Jahr Preise von teils über 100 Dollar je Barrel erwarten.Da es für die Shell-Aktie sowohl fundamental als auch charttechnisch betrachtet gut aussieht, können Dividendenjäger zugreifen, so Thorsten Küfner. Der Stopp könne bei 17,70 Euro belassen werden. (Analyse vom 07.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link