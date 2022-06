Börsenplätze Shell-Aktie:



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (01.06.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ein Kauf.Die Ölpreise würden auch am Mittwoch auf anhaltend hohem Niveau verharren. Am Mittag habe Brent-Öl 117,23 US-Dollar gekostet, bei WTI seien es 116,27 Dollar gewesen. Die Ölpreise hätten nach den Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland am Vortag vorübergehend Höchststände seit Anfang März erreicht.Ein Grund für den jüngsten Ölpreisanstieg sei die Aussicht auf ein vermindertes Angebot aus Russland infolge neuer Sanktionen der Europäischen Union (EU) angesichts des Krieges in der Ukraine gewesen. Die EU-Staaten hätten sich nach wochenlangem Ringen auf einen Boykott von bestimmten Öllieferungen aus Russland verständigt.In den Blick rücke nun das Verhalten der Mitglieder des Ölkartells OPEC+, zu dem neben den OPEC-Staaten unter anderem auch Russland gehöre. Laut dem "Wall Street Journal" werde erwogen, das Ölförderabkommen mit Russland auszusetzen. Denn die Sanktionen des Westens würden die Fähigkeiten des Landes untergraben, mehr Rohöl zu fördern, um die Produktionsziele des Verbundes zu erfüllen."Die Herausnahme Russlands würde Saudi-Arabien und anderen Länder mit freien Förderkapazitäten die Möglichkeit geben, die Produktion stärker auszuweiten", habe Carsten Fritsch, Devisenexperte bei der Commerzbank, kommentiert. Die Sitzung der OPEC+ am Donnerstag könne daher spannender werden als erwartet. Bislang sei der Markt von einer weiteren moderaten Erhöhung der Fördermenge ausgegangen.Angesichts der anhaltend hohen Ölpreise bleibe das Marktumfeld für Shell natürlich hervorragend. Der Konzern dürfte in diesem Jahr äußerst üppige Gewinne einfahren.Die Aktie ist daher trotz des bemerkenswerten Kursanstiegs mit einem KGV von 7 noch günstig bewertet - und bleibt ein Kauf (Stoppkurs: 19,70 Euro), so Thorsten Küfner. (Analyse vom 01.06.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link