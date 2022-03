Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

ISIN Shell-Aktie:

WKN Shell-Aktie:

Ticker-Symbol Shell-Aktie:

LSE-Symbol Shell-Aktie:

Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (16.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London: SHEL) unter die Lupe.Für das Papier des britischen Konzerns dürfte es im heutigen Handel wieder Gegenwind geben. Denn die Ölpreise hätten am Dienstag ihre deutlichen Abschläge vom Vortag ausgeweitet. So seien im gestrigen Handel die beiden für die Finanzmärkte wichtigen Ölsorten unter die 100-USD-Marke gefallen.Hintergrund der jüngsten Preisabschläge seien zum einen neue Gespräche zwischen Russland und der Ukraine, die Hoffnungen auf eine Annäherung der Kriegsparteien aufkeimen lassen würden. Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank habe von Hoffnungen auf einen Waffenstillstand in der Ukraine gesprochen.Einen weiteren Grund für die schwächeren Ölpreise würden Beobachter in chinesischen Maßnahmen gegen neue Corona-Ausbrüche sehen. China reagiere scharf auf den stärksten Anstieg der Corona-Infektionszahlen seit dem Ausbruch in Wuhan vor gut zwei Jahren, habe Experte Fritsch gesagt. Davon betroffen seien auch Metropolregionen wie Shanghai und Shenzhen. Der scharfe Kurs sehe weitgehende Lockdowns selbst bei kleineren Corona-Ausbrüchen vor. Das Vorgehen belaste die wirtschaftliche Erholung. Zudem gebe es auch Fortschritte bei den Gesprächen über das iranische Atomabkommen.Die aktuelle Korrektur bei den Ölpreisen sei aus charttechnischer Sicht kein ein Grund zu erhöhter Sorge. Shell & Co könnten indes auch mit einem deutlich geringeren Preisniveau immer noch sehr gut leben und hochprofitabel wirtschaften. Die Aussichten für den Energieriesen würden gut bleiben. Zudem sei die Bewertung der Aktie weiterhin sehr günstig. Dividendenjäger könnten nach wie vor zugreifen. Der Stopp sollte bei 17,70 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie: