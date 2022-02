Börsenplätze Shell-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

23,53 EUR +1,12% (25.02.2022, 13:46)



XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

23,595 EUR +0,96% (25.02.2022, 13:30)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

19,76 GBP +1,19% (25.02.2022, 13:30)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (25.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ölpreise hätten am Freitag nur im frühen Handel an die starken Gewinne vom Vortag anknüpfen können. Bis zum Mittag hätten die Notierungen ihre Gewinne wieder abgegeben und seien leicht in die Verlustzone gerutscht. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent habe zuletzt um 66 Cent auf 98,42 US-Dollar nachgegeben. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 43 Cent auf 92,38 Dollar gefallen.Am Vortag seien die Ölpreise noch auf mehrjährige Höchststände deutlich über der 100-Dollar-Marke gestiegen, nachdem Russland mit dem Angriff auf die Ukraine begonnen habe. In einem sehr nervösen Markt seien die Notierungen am Ölmarkt zeitweise um mehr als neun Prozent gestiegen, weil Anleger eine Verknappung des für die Weltwirtschaft wichtigen Rohstoffes gefürchtet hätten.Obwohl sich der russische Angriff auf die Ukraine unvermindert fortsetze, hätten sich die Ölpreise nach Einschätzung des Rohstoffexperten Carsten Fritsch von der Commerzbank "erstaunlich schnell wieder beruhigt". Der Preisrückgang kurz vor dem Wochenende sei "wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die bislang vom Westen beschlossenen Sanktionen gegen Russland die Energielieferungen aussparen".Auch das internationale Zahlungssystem Swift sei bislang nicht als Sanktionsinstrument gegen Russland vorgesehen. "Somit können die Energieimporte aus Russland weiterhin bezahlt werden", habe Commerzbank-Experte Fritsch gesagt.Anleger bleiben bei beiden Werten investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 17,70 Euro bei Shell sowie bei 3,40 Euro bei BP würden nach unten absichern. (Analyse vom 25.02.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link