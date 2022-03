Börsenplätze Shell-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

22,65 EUR -0,79% (15.03.2022, 14:43)



XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

22,66 EUR -0,98% (15.03.2022, 14:26)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

1.899,80 GBp -1,40% (15.03.2022, 14:30)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (15.03.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Energieriesen Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London: SHEL) unter die Lupe.Die Ölpreise hätten am Dienstag ihre deutlichen Abschläge vom Vortag ausgeweitet. Die beiden bekannten Ölsorten Brent und WTI hätten jeweils wieder unter 100 US-Dollar gekostet. Am Mittag sei ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit 98,40 Dollar gehandelt worden. Das seien 8,50 Dollar weniger als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass West Texas Intermediate (WTI) sei um 8,70 Dollar auf 94,31 Dollar gefallen.Schon am Vortag seien die Ölpreise deutlich gefallen. Von ihren mehrjährigen Höchstständen, die sie im Zuge des Ukraine-Kriegs vor gut einer Woche erreicht hätten, hätten sich die Preise inzwischen deutlich entfernt. Ein Fass Brent habe in der Spitze rund 139 Dollar gekostet, ein Fass WTI sei mehr als 130 Dollar wert gewesen.Hintergrund der jetzigen Preisabschläge seien zum einen neue Gespräche zwischen Russland und der Ukraine, die Hoffnungen auf eine Annäherung der Kriegsparteien aufkeimen lassen würden. Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank habe von Hoffnungen auf einen Waffenstillstand in der Ukraine gesprochen. Von einem Durchbruch könne bisher aber nicht gesprochen werden.Einen weiteren Grund für die schwächeren Ölpreise sähen Beobachter in chinesischen Maßnahmen gegen neue Corona-Ausbrüche. China reagiere scharf auf den stärksten Anstieg der Corona-Infektionszahlen seit dem Ausbruch in Wuhan vor gut zwei Jahren, habe Experte Fritsch gesagt. Davon betroffen seien auch Metropolregionen wie Shanghai und Shenzhen.Dementsprechend würden auch die Aktien der Ölgiganten weiter nachgeben. Die Shell-Aktie verliere gegen Mittag 2,2 Prozent. Die Aussichten für Shell würden dennoch gut bleiben. Auch wenn die Ölpreise zuletzt etwas zurückgekommen seien, würden sie sich dennoch weiter auf hohem Niveau befinden.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 17,70 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 15.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link