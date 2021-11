Tradegate-Aktienkurs Shake Shack-Aktie:

Shake Shack Inc. (ISIN: US8190471016, WKN: A14MVX, Ticker-Symbol: 9SH, NYSE-Symbol: SHAK) betreibt Burger-Stände am Straßenrand. Das Unternehmen mit Sitz in New York bietet eine amerikanische Speisekarte mit Burgern, Hähnchensandwiches, Hot Dogs, Pommes frites, Shakes, Frozen Custard, Bier und Wein. Der Schwerpunkt der Speisekarte liegt auf Speisen und Getränken, die aus einer Reihe klassischer amerikanischer Lebensmittel hergestellt werden. Die Gesellschaft betreibt über 300 Shacks, davon über 200 unternehmenseigene Shacks sowie 23 lizenzierte Shacks in den USA und über 116 Shacks mit internationaler Lizenz. (05.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shake Shack-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fast-Food-Kette Shake Shack Inc. (ISIN: US8190471016, WKN: A14MVX, Ticker-Symbol: 9SH, NYSE-Symbol: SHAK) unter die Lupe.Obwohl Shake Shack das umsatzstärkste Quartal seiner Geschichte hingelegt habe, habe das US-Unternehmen in fast allen Bereichen die Erwartungen der Analysten verfehlt. Die Aktie der Fast-Food-Kette lege am Freitag dennoch zweistellig zu. Allen voran die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zur Normalität treibe den Kurs.BTIG habe die Shake Shack-Aktie von "neutral" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel auf 100 USD erhöht. Laut den Analysten hätten die Fundamentaldaten die Talsohle erreicht. Darüber hinaus sollten weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen und eine zunehmende Rückkehr an den Arbeitsplatz den in Städten gelegenen Shake Shack-Filialen zugutekommen.Die Shake Shack-Aktie lege am Freitag kräftig zu und stehe aktuell über 22% im Plus. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.11.2021)Börsenplätze Shake Shack-Aktie: