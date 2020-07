(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Börsenplätze Serviceware-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Serviceware-Aktie:

12,70 EUR -1,55% (27.07.2020, 11:07)



Tradegate-Aktienkurs Serviceware-Aktie:

12,70 EUR 0,00% (27.07.2020, 11:20)



ISIN Serviceware-Aktie:

DE000A2G8X31



WKN Serviceware-Aktie:

A2G8X3



Ticker-Symbol Serviceware-Aktie:

SJJ



Kurzprofil Serviceware SE:



Serviceware (ISIN: DE000A2G8X31, WKN: A2G8X3, Ticker-Symbol: SJJ) Serviceware ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen, mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können. Die einzigartige integrierte und modulare ESM-Plattform besteht aus den proprietären Softwarelösungen helpLine (Service Management), anafee (Financial Management), Careware (Field und Customer Service Management), SABIO (Knowledge-Management) und cubus (Corporate Performance Management / Business Intelligence). Serviceware hat mehr als 800 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 9 DAX-Unternehmen sowie 4 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bad Camberg, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 450 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware.se. (27.07.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Serviceware-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Serviceware SE (ISIN: DE000A2G8X31, WKN: A2G8X3, Ticker-Symbol: SJJ) weiterhin zu kaufen.Vergangenen Freitag habe Serviceware H1/20-Zahlen (per 31.05.2020) veröffentlicht. Auch im H1/20 habe sich das Wachstum weiter fortgesetzt, wenn auch mit deutlich geringerer Geschwindigkeit. Während die Umsätze in H1/18 und H1/19 um 15,5% bzw. 21,3% gg. Vj. Zugelegt hätten, habe das Umsatzwachstum in H1/20 bei 8% gg. Vj. (H1/20-Umsätze: 35,4 Mio. Euro) gelegen. Zu berücksichtigen sei hierbei, dass die deutsche Wirtschaft am Ende des ersten und zu Beginn des zweiten Quartals quasi aufhörte zu atmen, ebenso wie viele potenzielle Neukunden von Serviceware, die Investitionen in ihre IT-Infrastruktur oder Enterprise Service Management-Systeme zurückzogen oder verschoben hätten. Angesichts der enormen Herausforderungen, die der weltweite bzw. landesweite Lock-down mit sich gebracht habe, sei das realisierte Umsatz- und Kundenwachstum von Serviceware beachtlich und unter Risikogesichtspunkten als positiv zu bewerten.Ein wichtiger Stabilitätsanker der Serviceware-Umsatzbasis seien wiederkehrende Umsätze, die in H1/20 um 22,2% auf 15,3 Mio. Euro zugelegt hätten (Anteil am Gesamtumsatz ca. 43%). Die höhere Umsatzstabilität sei jedoch mit niedrigeren Lizenzgebühren einhergegangen, die um -14,3% auf 8,9 Mio. Euro abgefallen seien. Die Wartungserlöse, die in Kombination mit SaaS-Erlösen die Basis für den Bestand der erhaltenen Anzahlungen bilden würden, seien in H1/20 um 13,2% auf 11,2 Mio. Euro yoy gestiegen. Zwischen 30.11.2019 und 31.05.2020 seien diese Vorauszahlungen um rund 16% auf 21,5 Mio. Euro angestiegen.Die Analysten-Schätzungen hätten bislang keine Effekte im Zusammenhang mit der Pandemie (Covid-19) berücksichtigt. Stattdessen habe der Analyst seine Bewertung mit einem Risikoabschlag versehen. Auf Basis der nun vorliegenden H1/20-Zahlen sehe er, dass seine 2020e-Umsatzschätzung zu optimistisch ausfallen könnte. 2018 und 2019 habe das H2 etwa 51% zu den Gesamterlösen beigetragen. Seine ursprüngliche Projektion habe einen H2/20-Umsatzbeitrag von 55,7% impliziert. Daher reduziere er seine Umsätze für 2020e von 79,9 auf 76,6 Mio. Euro. Aufgrund des anorganischen Wachstums (Übernahme von smoope) erhöhe er seine D&A-Schätzungen leicht, sodass sein 2020e-EBIT um 0,1 Mio. Euro sinke.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG, oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: