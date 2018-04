XETRA-Aktienkurs Serviceware-Aktie:

24,395 EUR -1,83% (20.04.2018, 11:04)



Tradegate-Aktienkurs Serviceware-Aktie:

24,54 EUR +2,23% (20.04.2018, 11:03)



ISIN Serviceware-Aktie:

DE000A2G8X31



WKN Serviceware-Aktie:

A2G8X3



Ticker-Symbol Serviceware-Aktie:

SJJ



Kurzprofil Serviceware SE:



Serviceware (ISIN: DE000A2G8X31, WKN: A2G8X3, Ticker-Symbol: SJJ) ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen, mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können. Die einzigartige integrierte und modulare ESM-Plattform besteht aus den proprietären Softwarelösungen helpLine (Service Management), anafee (Financial Management) und Careware (Field und Customer Service Management). Serviceware hat mehr als 500 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter neun DAX-Unternehmen sowie vier der sieben größten deutschen Unternehmen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bad Camberg, Deutschland. Ende des Geschäftsjahres 2016/17 beschäftigte Serviceware 285 Mitarbeiter. (20.04.2018/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Serviceware-Aktie: Software-Unternehmen neu an der Frankfurter Wertpapierbörse - AktiennewsMit der Serviceware SE (ISIN: DE000A2G8X31, WKN: A2G8X3, Ticker-Symbol: SJJ) ist heute das nächste Unternehmen an die Frankfurter Wertpapierbörse gegangen, so die Deutsche Börse AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Aktien des Software-Anbieters aus dem hessischen Bad Camberg wurden im Prime Standard gelistet und notierten zum Handelsstart bei 24,005 Euro. Der Ausgabepreis lag bei 24,00 Euro, das Emissionsvolumen des Börsengangs bei 88,9 Mio.Begleitet wurde der Börsengang durch die Commerzbank sowie Hauck & Aufhäuser. Designated Sponsor im Xetra-Handel ist Hauck & Aufhäuser, Spezialist am Handelsplatz Börse Frankfurt ist Oddo Seydler.Börsenplätze Serviceware-Aktie: