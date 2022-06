Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: ServiceNow.



506,13 USD -0,06% (08.06.2022, 15:49)



Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (08.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.ServiceNow gehöre zu den wachstumsstärksten Softwareunternehmen der Welt. Dabei verstehe es der SaaS-Provider sehr geschickt, seine Wachstumsdynamik mithilfe von Übernahmen aufrechtzuerhalten. Allein im vergangenen Jahr hätten die Kalifornier vier Unternehmen akquiriert. Am vergangenen Freitag sei eine weitere Übernahme bekannt gegeben worden.Dabei handle es sich um das Unternehmen Hitch Works, das Software im Bereich Skills Mapping anbiete. Die Transaktion solle noch im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen werden, über die finanziellen Details sei bisher nichts veröffentlicht worden.Mithilfe von Hitch Works werde ServiceNow seiner Now-Plattform KI-basierte Funktionen hinzufügen, die dem Kunden helfen würden, gezielt nach spezifischen Kenntnissen unter den Mitarbeitern zu suchen. Unternehmen würden also künftig in der Lage sein, wesentlich schneller geeignete Mitarbeiter für bestimmte Projekte zu finden.Mit Hitch Works verknüpfe ServiceNow Mitarbeiterschulung und -entwicklung mit der Personalplanung und implementiere damit eine Lösung für den akuten Fachkräftemangel, von dem viele Unternehmen weltweit derzeit betroffen seien.Emil Jusifov von "Der Aktionär" rät bei der ServiceNow-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 08.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: