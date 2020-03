NYSE-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (19.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) unter die Lupe.Der kalifornische Cloud-Anbieter wolle Regierungen und Unternehmen dabei unterstützen ihre Arbeitsabläufe, trotz der sich ausbreitenden Lungenkrankheit Covid-19, aufrechtzuerhalten. Hierzu habe ServiceNow vier neue Apps veröffentlicht, die den Ablauf komplexer Notfall-Arbeitsabläufe vereinfachen sollten. Neben einer Notfall-App für Behörden, mit der Rettungskräfte und Gesundheitsdienste ihre Einsatzfähigkeit im Kampf gegen das Virus bündeln könnten, habe ServiceNow auch drei weitere Community-Apps für Unternehmen veröffentlicht.Die ServiceNow-Aktie habe positiv auf die Nachricht reagiert und könne die Gegenbewegung am Dienstag weiter fortsetzten. Insgesamt scheine der starke Abverkauf der vergangenen Tage übertrieben gewesen zu sein. Sollte der ServiceNow-Aktie ein Sprung über die 200-Tage-Linie bei 253,66 Euro gelingen, wäre dies ein weiteres Kaufsignal. Anleger könnten die aktuell günstige Bewertung daher zum Aufbau einer ersten Position nutzen. Zur Absicherung der sollte ein Stopp bei 225 Euro platziert werden, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.03.2020)Börsenplätze ServiceNow-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:256,75 EUR +1,22% (19.03.2020, 16:37)