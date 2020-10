Börsenplätze ServiceNow-Aktie:



428,00 EUR -2,69% (15.10.2020, 12:45)



516,89 USD -0,27% (14.10.2020, 22:10)



US81762P1021



A1JX4P



4S0



NOW



Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (15.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) unter die Lupe.ServiceNow gehöre zu den erfolgreichsten und wachstumsstärksten Cloud-Unternehmen der Gegenwart. Auch der Aktienkurs kenne seit dem IPO scheinbar nur eine Richtung: steil nach oben. Und als ob das nicht ausreichen würde, überzeuge das US-Unternehmen in regelmäßigen Abständen mit positiven Nachrichten.Am Dienstag sei bekannt geworden, dass ServiceNow einen auf mehrere Jahre ausgelegten Deal mit der US-Basketball-Liga NBA abgeschlossen habe. ServiceNow werde für die NBA Workflows entwickeln, die NBA beim Gesundheitscheck und anderen Prozeduren zur Minimierung der Übertragung von Covid-19 unterstützen würden.Die ServiceNow-Aktie notiere aktuell in der Nähe ihres Allzeithochs. "Der Aktionär" gehe von der Fortsetzung der Rally aus und empfehle investierten Anlegern dabeizubleiben und ihre Gewinne laufen zu lassen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.10.2020)Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: ServiceNow.