Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (28.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Cloud-Riese ServiceNow habe gestern nach Schließung der US-Börsen seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen dritten Quartal präsentiert und die Analystenerwartungen übertroffen. Lediglich die Prognose sei etwas verhalten ausgefallen.Das Unternehmen habe einen Gewinn pro Aktie von 1,55 Dollar erzielt (erwartet: 1,39 Dollar). Die Umsätze seien um knapp 33 Prozent auf 1,51 Milliarden Dollar gestiegen. Auch das liege knapp 30 Millionen Dollar über dem Konsens der Analysten.Wichtig: Die Zahl der Kunden mit einem Auftragsvolumen von über einer Million Dollar sei um 25 Prozent auf 1.266 gestiegen.Das Unternehmen gehe in Q4 von Aboerlösen von 1,515 bis 1,520 Milliarden Dollar und Billings von 2,31 Milliarden Dollar aus. Das liege im Rahmen der Erwartungen. Die operative Marge solle in Q4 bei 22 Prozent liegen.CEO Bill McDermott habe sich sehr zufrieden mit den Ergebnissen gezeigt. Man bleibe weiterhin hungrig und möchte sich weltweit zum führenden Softwareanbieter für Unternehmenskunden entwickeln.Ein großes Highlight sei zudem der Release der neuen ServiceNow-Plattform Rome gewesen, die Unternehmen dabei unterstütze, agile Arbeitsumgebungen zu schaffen.SeviceNow habe wieder starke Q3-Zahlen vorgelegt. Das Unternehmen glänze weiterhin mit Wachstumsraten von über 30 Prozent und wachse sowohl organisch als auch anorganisch durch gezielte Übernahmen. Der Rücksetzer nach den Zahlen sei Gewinnmitnahmen nach einer starken Rally geschuldet.Bereits Anfangs der Woche sei eine kleine Konsolidierung bei der Aktie von ServiceNow gestartet. Im nachbörslichen US-Handel habe das Papier weitere 3,7 Prozent auf 640 Dollar verloren und diese Abwärtsbewegung fortgesetzt. Wichtige charttechnische Hürden wie die horizontale Unterstützung bei 608 Dollar oder die 100-Tage-Linie bei 600 Dollar würden jedoch intakt bleiben - einzig die 50-Tage-Linie bei 644 Dollar sei gerissen worden.