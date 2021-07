Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Cloud-Riese ServiceNow habe heute nach Schließung der US-Börsen seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal präsentiert. Und das Unternehmen sei sich auch diesmal treu geblieben. Die Kalifornier hätten sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Analystenerwartungen geschlagen und zugleich die Prognose angehoben.Das Unternehmen habe seine Erlöse um 32 Prozent auf 1,41 Milliarden Dollar gesteigert. Die Analysten seien im Schnitt von 1,36 Milliarden Dollar ausgegangen. Die Aboerlöse hätten sich auf 1,33 Milliarden belaufen. Das liege über den erwarteten 1,30 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie habe bei 1,42 Dollar (erwartet: 1,21 Dollar) gelegen.Die Zahl der Kunden mit einem Auftragsvolumen von mehr als einer Million Dollar sei auf 1.201 gestiegen, was im Jahresvergleich ein Wachstum von 25 Prozent bedeute."Ich bin so stolz auf die Leistung unseres Teams. Wir haben das obere Ende unserer Prognose für alle Kennzahlen deutlich übertroffen und heben nun die Jahresprognose an", habe Bill McDermott, President und CEO von ServiceNow, gesagt. "Unsere Kunden setzen in einer sich schnell veränderten Welt auf die Flexibilität der Now-Plattform, um innovative digitale Lösungen zu entwickeln, die zur Bewältigung der größten Herausforderungen unserer Zeit erforderlich sind.", so McDermott weiter.ServiceNow habe mal wieder deutlich zweistellige Wachstumsraten gemeldet und sich auch in Sachen Profitabilität deutlich gesteigert. Auch die Aktie könne nachbörslich zulegen. DER AKTIONÄR bleibt bullish. Anleger sollen bei der ServiceNow-Aktie Gewinne laufen lassen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.07.2021)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: ServiceNow.