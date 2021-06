39,3% (Brent) bzw. 36,3% (WTI) der vorgestern getätigten Transaktionen mit Produkten, die an diese beiden Basiswerte gekoppelt seien, seien außerhalb der traditionellen europäischen Marktzeiten (d. h. zwischen 17:30 und 9:00 Uhr MEZ) erfolgt, da die Anleger den 24-Stunden-Handel von Spectrum genutzt hätten, um auf die Nachrichten in der Nacht zu reagieren.



Der Index werde ermittelt, indem der Anteil aller Trades mit fallender Tendenz von den Trades mit steigender Tendenz abgezogen werde. Hieraus ergebe sich ein Wert (auf 100 berechnet), der die Stärke und Tendenz der Anlegerstimmung widerspiegele:



SERIXTM = (% Trades mit steigender Tendenz - % Trades mit fallender Tendenz) + 100



Als Trades mit steigender Tendenz würden Käufe von Long-Instrumenten und Verkäufe von Short-Instrumenten gelten. Trades mit fallender Tendenz seien Verkäufe von Long-Instrumenten und Käufe von Short-Instrumenten. (Ausgabe vom 02.06.2021) (03.06.2021/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Spectrum Markets, der in Frankfurt ansässige paneuropäische Handelsplatz für verbriefte Derivate, beobachtete, wie die Stimmung europäischer Privatanleger, ausgedrückt durch den Indikator SERIXTM, gegenüber Öl zu Beginn dieser Woche sprunghaft angestiegen war, da sich die Anleger im Vorfeld der OPEC+ Ankündigung von vorgestern Nachmittag auf steigende Notierungen in WTI und Brent positioniert hatten, so Tobias Stöhr, Börsenexperte bei Spectrum Markets.Der SERIXTM-Indikator von Spectrum für die Stimmung der europäischen Privatanleger sei am Montag auf 118 für WTI und 102 für Brent gestiegen. Im Vergleich dazu habe der durchschnittliche SERIXTM-Wert für beide Basiswerte in den letzten 12 Monaten bei 98 gelegen.