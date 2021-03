12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.

Kurzprofil Semperit AG Holding:



Die börsennotierte Semperit AG Holding (ISIN: AT0000785555, WKN: 870378, Ticker-Symbol: SEW, Wien: SEM, Nasdaq OTC-Symbol: SEIGF) ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die in den Sektoren Industrie und Medizin hochspezialisierte Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Länder weltweit vertreibt: Hydraulik- und Industrieschläuche, Fördergurte, Rolltreppen-Handläufe, Bauprofile, Seilbahnringe, Produkte für den Eisenbahnoberbau und Untersuchungs- und Operationshandschuhe. Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, befindet sich in Wien. Die Semperit-Gruppe beschäftigt weltweit rund 7.000 Mitarbeiter, davon rund 3.800 in Asien und rund 900 in Österreich (Wien und Produktionsstandort Wimpassing, Niederösterreich). Zur Gruppe gehören weltweit 14 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Australien und Amerika. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern einen Umsatz von 927,6 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 208,6 Mio. EUR. (18.03.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Semperit-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Semperit-Aktie (ISIN: AT0000785555, WKN: 870378, Ticker-Symbol: SEW, Wien: SEM, Nasdaq OTC-Symbol: SEIGF) unter die Lupe.Semperit habe im Geschäftsjahr 2020 die wiederholt nach oben revidierten Ergebnisziele erreichen können. Innerhalb der guten Zahlen habe der starke Cashflow hervorgestochen. Für 2021 werde erneut eine massive Ergebnisverbesserung avisiert.Mit einem EBITDA von EUR 209 Mio. und einem EBIT von EUR 238 Mio. für das Geschäftsjahr 2020 habe Semperit komfortabel innerhalb der eigenen Zielspannen von EUR 200 bis 225 Mio. bzw. EUR 230 bis 255 Mio. gelegen und habe auch die Analystenprognosen von EUR 209 Mio. und EUR 237 Mio. getroffen. Bedingt durch den Pandemie geriebenen Nachfragschub bei Untersuchungshandschuhen habe der Konzernumsatz um 10% auf EUR 928 Mio. gesteigert werden können. Die vier Industriesegmente hätten zusammen einen Umsatzrückgang um 13% verzeichnet. Ergebnisseitig habe das Segment Sempermed mit einem EBITDA-Beitrag von rund EUR 150 Mio., davon alleine EUR 83 Mio. in Q4, herausgeragt.Der operative Cashflow habe primär dank Sempermed auf EUR 193 Mio. verbessert werden können und dank geringer Investitionen habe der freie Cashflow einen Rekordwert von rund EUR 170 Mio. erreicht. Trotz der Rückzahlung von EUR 100 Mio. des Hybridkapitals an die B&C Holding habe die Verschuldung signifikant reduziert werden können und habe per Jahresende bei lediglich EUR 22 Mio. gelegen.Die Dividende von EUR 1, 50 je Aktie sowie die Zielsetzung im Geschäftsjahr 2021 das EBITDA auf rund EUR 395 Mio. zu verbessern seien bereits im Vorfeld kommuniziert worden. Im Ausblick habe das Management auf eine klar verbesserte Nachfrage in den Industriesparten verwiesen. Der geplante Verkauf von Sempermed scheine nicht unmittelbar bevorzustehen. Vielmehr möchte das Management weiterhin von den attraktiven Ergebnisbeiträgen aus dem Medizingeschäft profitieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.