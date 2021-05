Während die Gewinne im marktbreiten S&P 500 im vergangenen Quartal bislang mit 10,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr so stark gestiegen seien wie zuletzt im Jahr 2011, seien es insbesondere Unternehmen mit starken Umsätzen im asiatisch-pazifischen Raum, die mit einem Gewinnwachstum in Höhe von 21,6 Prozent besonders gut abschneiden würden. "International diversifizierte Profiteure befinden sich vor allem in wachstumsorientierten Sektoren wie Technologie und Kommunikationsdienstleistungen. Das sorgt für Gewinner und Verlierer, längst nicht jeder Anleger profitiert jedoch davon", so Grüner.



In Phasen von erhöhter Unsicherheit würden in der Regel die schlimmsten Fehler mit den größten langfristigen Schäden begangen. So käme gerade eine neue Studie der Firma Morningstar zu dem Ergebnis, dass bei 98 Prozent der Studienteilnehmer persönliche Vorurteile gegen ihre finanziellen Interessen arbeiten würden. Meist würden diese Probleme darauf beruhen, dass Anleger zu kurzsichtig agierten und den langfristigen Fokus aus den Augen verlören.



Die gleiche Studie käme jedoch auch zu dem Ergebnis, dass Menschen abhängig von ihrem Alter und ihrer finanziellen Situation signifikant unterschiedlich stark betroffen seien. So würden Jüngere häufig ein stark übersteigertes Selbstvertrauen zeigen, was zu unverhältnismäßig großen Risiken führen könne. Menschen mit höheren Verlustängsten, verfügten in der Regel über geringere Absicherungen für den Ruhestand. Sich dieser Vorurteile bewusst zu werden und damit zu arbeiten, stelle einen wesentlichen Schlüssel für den langfristigen Erfolg dar.



"Aus unserer Sicht verhalten sich die globalen Aktienmärkte geradezu idealtypisch, als sei die Abwärtsphase des vergangenen Jahres eine übergroße Korrektur gewesen. Dementsprechend sind Anleger mittlerweile in einer optimistischen Grundstimmung angekommen", so Grüner. Doch genau in diesen Phasen gelte es zum eigenen Schutz, ruhig zu bleiben und sich nicht von seinen Emotionen überwältigen zu lassen. Grüner füge hinzu: "Optimistische Phasen boten in der Vergangenheit regelmäßig hervorragende Renditen am Aktienmarkt. Doch gleichzeitig fühlen sich Anleger wohl, Renditen werden tendenziell kurzfristiger betrachtet - langfristig schädliche Fehlentscheidungen sind das Resultat."



Sich seiner Vorurteile bewusst zu sein, sei ein erster guter Schritt, um deren Einfluss zu mindern. "Gerade in Zeiten erhöhter Volatilität und Unsicherheit sollten die an der Börse omnipräsenten Gefühle Gier und Angst im Zaum gehalten werden. Diese sorgen häufig dafür, dass Anleger die hervorragenden Renditen des Aktienmarkts nicht in das eigene Portfolio transferiert bekommen", stelle Grüner fest. (31.05.2021/ac/a/m)





Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Die globalen Aktienmärkte eilen von Hochpunkt zu Hochpunkt, so Thomas Grüner, Gründer und Vice Chairman von Grüner Fisher Investments.Der Bullenmarkt sei in vollem Gange. Während die Kurse tendenziell nach oben gehen würden, würden die Entwicklungen vorrangig auf den steigenden Gewinnerwartungen der Unternehmen beruhen. So seien seit September die Kurse im amerikanischen S&P 500 zwar stark gestiegen, die Kurs-Gewinn-Verhältnisse auf Basis der geschätzten Gewinne für die kommenden zwölf Monate jedoch von 24 auf 21,5 zurückgegangen, konstatiere Thomas Grüner.Global würden sich Wiedereröffnungen fortsetzen, Corona-Fälle seien zurückgegangen und die Impfungen kämen in Fahrt. In Ländern mit hohen Impfquoten verfestige sich im Zuge einer Impfskepsis und rückläufiger Krankheitsverläufe eine Sättigung. Die letzten 30 Prozent der Bevölkerung von einer Impfung zu überzeugen, dürfe in vielen Ländern wohl noch einige Zeit in Anspruch nehmen.