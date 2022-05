Als Teil der neuen Sanktionen sollen darüber hinaus großen russischen Staatssendern Sendefrequenzen in der EU gestrichen werden. Von der Leyen sagte: "Die Zeiten, in denen sie ihre Inhalte EU-weit über Kabel, Satellit, das Internet oder über Smartphone-Apps verbreiten durften, sind endgültig vorbei. Als Sprachrohre Putins haben diese Fernsehkanäle seine Lügen und Propaganda erwiesenermaßen aggressiv verbreitet. Wir sollten ihnen keine Bühne zur Verbreitung dieser Lügen mehr bieten."



Weiterhin sollen Dienstleistungen von europäischen Wirtschaftsprüfern, Beratern und Spin-Doktoren nicht länger für russische Unternehmen erbracht werden dürfen.



Konjunkturpaket für Wiederaufbau nach dem Krieg



Zum Wiederaufbau der Ukraine schlug die Präsidentin bei ihrer Rede im Parlament ein ehrgeiziges Konjunkturpaket vor: "Dieses Paket sollte massive Investitionen zur Deckung des Bedarfs und für notwendige Reformen umfassen. Es sollte die bestehenden Schwächen der ukrainischen Wirtschaft angehen und die Grundlagen für ein nachhaltiges langfristiges Wachstum schaffen."



Dabei könnten Etappenziele und Meilensteine festgelegt werden, um sicherzustellen, dass das europäische Geld den Menschen in der Ukraine wirklich zugutekommt und gemäß den EU-Vorschriften ausgegeben wird. Die Hilfe kann zur Bekämpfung von Korruption beitragen, das rechtliche Umfeld an europäische Normen anpassen und die Produktionskapazität der Ukraine radikal steigern. "Dies wird Stabilität und Sicherheit schaffen, damit die Ukraine für ausländische Direktinvestitionen attraktiv wird. Und zu guter Letzt wird das Paket den Weg der Ukraine innerhalb der Europäischen Union ebnen", so von der Leyen. (04.05.2022/ac/a/m)





