Kurzprofil Sea Ltd.:



Sea Limited (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) ist ein Anbieter einer Internet-Plattform. Das Unternehmen hat eine integrierte Plattform entwickelt, die aus digitaler Unterhaltung, E-Commerce und digitalen Finanzdienstleistungen besteht. Das Unternehmen betreibt drei Geschäftsbereiche: Garena, Shopee und SeaMoney.



Das digitale Unterhaltungsgeschäft des Unternehmens, Garena, ist ein globaler Spieleentwickler und -verleger mit einer Präsenz in Südostasien, Taiwan und Lateinamerika. Garena bietet Zugang zu Online-Spielen für Mobiltelefone und PCs. Shopee bietet Nutzern eine Einkaufsumgebung, die durch integrierte Zahlungs-, Logistik-, Fulfillment- und andere Mehrwertdienste unterstützt wird. SeaMoney business ist ein Anbieter digitaler Finanzdienstleistungen. SeaMoney bietet E-Wallet-Dienste, Zahlungsabwicklung, kreditbezogene digitale Finanzangebote und andere Finanzprodukte an. (04.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sea-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die ADR-Aktie von Sea Ltd. (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) unter die Lupe.Sea habe drei Sparten und alle drei würden von der Corona-Krise profitieren: E-Commerce, Online-Gaming und Online-Payment. Das spiegele auch die Kursentwicklung wider. Die Sea-Aktie habe sich in diesem Jahr schon mehr als vervierfacht und zudem am Mittwoch im US-Handel ein neues Allzeithoch markiert. Und die singapurische Bank DBS sehe sogar noch weiteres Potenzial.Konkret hätten die Singapurer Analysten ihre Kaufempfehlung für die Sea-Aktie mit einem Kursziel von 190 USD bestätigt. Sowohl die E-Commerce- als auch die Gaming-Sparte werde zusätzlichen Rückenwind von den zunehmenden Corona-Restriktionen (Bewegungseinschränkungen) bekommen. Das selbst entwickelte Free-Fire-Spiel werde weiter an Umsatz-Dynamik gewinnen. Die DBS schätze, dass die Einnahmen in der Spiele-Sparte um durchschnittlich 34% zwischen 2019 und 2022 wachsen - in der E-Commerce-Sparte Shopee im selben Zeitraum sogar im Schnitt um 91%. Shopee könne zudem von dem schnell wachsenden Online-Einzelhandelsmarkt Indonesiens profitieren, so die DBS-Analysten.Die Sea-Aktie sei sicherlich nicht mehr ganz billig. Auf der anderen Seite seien die Zukunftsaussichten für die asiatische Tech-Firma mehr als glänzend. Die Corona-Krise dürfte tatsächlich weitere Kunden bzw. Käuferschichten anlocken. Gewinne laufen lassen, rät Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.11.2020)Börsenplätze Sea ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Sea ADR-Aktie:151,00 EUR +5,96% (04.11.2020, 20:08)