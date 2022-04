Börsenplätze Scout24-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Scout24-Aktie:

59,28 EUR +5,82% (08.04.2022, 15:09)



XETRA-Aktienkurs Scout24-Aktie:

59,14 EUR +12,95% (08.04.2022, 15:06)



ISIN Scout24-Aktie:

DE000A12DM80



WKN Scout24-Aktie:

A12DM8



Ticker-Symbol Scout24-Aktie:

G24



Kurzprofil Scout24 SE:



Scout24 (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) ist ein führendes deutsches Digitalunternehmen. Mit dem digitalen Marktplatz ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien bringt das Unternehmen seit über 20 Jahren erfolgreich Eigentümer, Makler sowie Mieter: und Käufer zusammen. Mit über 20 Millionen Nutzer pro Monat auf der Website oder in der App ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung und -suche. Damit Immobilientransaktionen in Zukunft digital ablaufen können, entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte und baut ein Ökosystem für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich auf. (08.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Scout24-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Scout24 SE (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) unter die Lupe.Am Freitag habe Bloomberg von einer möglichen Übernahme der Marktplattform Scout24 berichtet. Daraufhin seien die Papiere um bis zu 16 Prozent in die Höhe geschossen und an der 200-Tage-Linie abgeprallt. Infolge der Übernahmespekulationen habe Marcus Diebel von der US-Bank J.P. Morgan eine neue Analyse veröffentlicht.Wie Bloomberg unter Verweis auf die Marktbeobachter von Dealreporter berichtet habe, seien die Investoren Hellman & Friedman, EQT und Permira interessiert und würden ein Angebot in Erwägung ziehen. Außerdem würden Cinven und CVC Interesse zeigen. Die Informationen habe Dealreporter aus Investorenkreisen.Diebel, Analyst bei J.P. Morgan, habe infolge der Gerüchte eine Studie zu Scout24 veröffentlicht. In dieser habe er seine Einstufung auf "haufen" und sein Kursziel bei 68 Euro belassen. Diebel halte einen Übernahmepreis von 80 Euro je Aktie angesichts des sehr gut berechenbaren Geschäftsmodells des Online-Portalbetreibers für gerechtfertigt. Im Hinblick auf die potenzielle Übernahme sei Scout24 ein sehr attraktives Unternehmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link