Kurzprofil Scout24 SE:



Scout24 (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) ist ein führendes deutsches Digitalunternehmen. Mit dem digitalen Marktplatz ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien bringt das Unternehmen seit über 20 Jahren erfolgreich Eigentümer, Makler sowie Mieter: und Käufer zusammen. Mit über 20 Millionen Nutzer pro Monat auf der Website oder in der App ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung und -suche. Damit Immobilientransaktionen in Zukunft digital ablaufen können, entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte und baut ein Ökosystem für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich auf. (02.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Scout24-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Scout24 SE (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) unter die Lupe.Anfang April hätten Übernahmespekulationen den Aktien von Scout24 einen Kurssprung beschert. Einen größeren Rücksetzer habe es seitdem nicht gegeben. Dafür habe sich eine Reihe von Analysten zu Wort gemeldet. Die Experten würden die Übernahme des Online-Immobilienmarktplatzes grundsätzlich nicht ausschließen und zum Teil recht hohe Kursziele vergeben.Zur Erinnerung: Am 8. April habe Bloomberg von einer möglichen Übernahme der Marktplattform Scout24 berichtet. Daraufhin seien die Papiere um rund 17 Prozent in die Höhe geschossen. Demnach seien die Investoren Hellman & Friedman, EQT und Permira interessiert und würden ein Angebot in Erwägung ziehen. Außerdem würden Cinven und CVC Interesse zeigen.Die Deutsche Bank habe die Einschätzung für die Aktie von Scout24 mit Blick auf diese im Anschluss Übernahmespekulationen auf "buy" belassen. Hochprofitable Anzeigenportale mit einer guten Barmittelschöpfung wie Scout24 seien schon immer potenzielle Übernahmeziele für Finanzinvestoren gewesen, so Analystin Silvia Cuneo. Angesichts der im Branchenvergleich niedrigen Bewertung sähen diese wohl eine attraktive Einstiegsgelegenheit.Die Schweizer Großbank UBS habe die Kaufempfehlung mit Blick auf Übernahmespekulationen ebenfalls belassen. Finanzinvestoren könnten nach seiner Einschätzung bis zu 75 Euro je Aktie für das Online-Anzeigenportal bezahlen, so Analyst Adam Berlin.Die laufende Diversifizierung des Geschäfts mache Scout24 mittelfristig robuster und für Investoren attraktiver. Für den "Aktionär" scheine es daher durchaus möglich, dass schon bald die nächsten Spekulationen die Runde machen könnten oder einer der genannten Investoren tatsächlich einen Versuch unternehme und ein entsprechendes Übernahme-Angebot vorlege.Risikobewusste Anleger können daher mit einer bewusst klein gehaltenen Position auf dieses Szenario spekulieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.05.2022)