141,80 EUR -0,07% (05.11.2021, 10:28)



163,91 EUR +0,71% (04.11.2021)



US8101861065



883369



SCQA



SMG



Kurzprofil The Scotts Miracle-Gro Co.:



Scotts Miracle-Gro (ISIN: US8101861065, WKN: 883369, Ticker-Symbol: SCQA, NYSE-Symbol: SMG) ist ein auf Rasen- und Gartenprodukte spezialisierte Konzern aus den USA. (05.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Scotts Miracle-Gro-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Konzerns Scotts Miracle-Gro Co. (ISIN: US8101861065, WKN: 883369, Ticker-Symbol: SCQA, NYSE-Symbol: SMG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Cannabisbranche habe in den vergangenen Monaten wenig Grund zur Freude bei den Anlegern geliefert. Nun würden sich aber wieder erste positive Signale abzeichnen. Zum einen könnte in Deutschland im Zuge der neuen Bundesregierung Schritte in Richtung Legalisierung unternommen werden, zum anderen würden die ersten Unternehmen wieder gute Nachrichten liefern.Eines dieser Unternehmen sei Scotts Miracle-Gro. Das Unternehmen habe am 3. November seine Quartalszahlen vorgelegt und dabei überraschen können. Der Aktie sei daraufhin ein kräftiger Kurssprung gelungen.Der Verlust je Aktie (Non-GAAP) habe bei 0,82 Dollar gelegen und sei damit um vier Cent besser ausgefallen als von den Analysten erwartet. Der Umsatz habe bei 737,8 Millionen Dollar und damit 42,4 Millionen über den Prognosen gelegen. Und auch der Ausblick sei vielversprechend. Der Gewinn je Aktie werde für das gesamte Fiskaljahr 2022 zwischen 8,50 und 8,90 Dollar erwartet. Und bei den Umsätzen erwarte man ein Wachstum von bis zu drei Prozent. Der Markt habe hier mit einem Rückgang gerechnet.Die mit Abstand spannendste Geschäftseinheit im Portfolio von Scotts Miracle-Gro aber sei die Tochter Hawthorne Gardening. Denn, nehme der Cannabissektor tatsächlich wieder Fahrt auf, könnte sich dieser Bereich zu einem massiven Wachstumsträger entwickeln. Denn mit der Tochtergesellschaft adressiere Scotts Miracle-Gro den boomenden Cannabis-Markt mit hydroponischen Systemen und Düngemitteln.Die Aktie bleibt aber ganz klar hochspekulativ, Anleger, die auf eine Trendwende im Cannabis-Sektor spekulieren wollen, finden bei Scotts aber einen Top-Wert, so Marion Schlegel. Wem ein Einzelinvestment zu riskant sei, setze auf den North America Cannabis Select-Index des "Aktionär". Hier sei Scotts Miracle-Gro die drittgrößte Position. (Analyse vom 05.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link