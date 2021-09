London (www.aktiencheck.de) - Schwellenländer-Investoren sorgen sich weiterhin um das US-Zinsniveau und um das Corona-Virus, so Uday Patnaik, Head of Emerging Markets Debt, und Volker Kurr, Head of Europe Institutional bei Legal & General Investment Management (LGIM).Eine gewisse Sorge bereite auch die Stärke des US-Dollars. Ein gutes US-Wachstum könnte allerdings das Leistungsbilanzdefizit ausgleichen. Für die Schwellenländer-Währungen wiederum spreche: Zwischenzeitlich hätten höhere Lebensmittel- und Treibstoffpreise einer ganzen Reihe von Schwellenländern Auftrieb verschafft - von Brasilien, Peru und Mexiko in Lateinamerika bis hin zu Russland, Armenien, der Tschechischen Republik, Polen und der Ukraine in Mittel- und Osteuropa.Darüber hinaus bleibe das Umfeld für die Schwellenländer günstig, da die Bilanzen der G4-Zentralbanken weiter zulegen würden, die Bewertungen der Schwellenländer im Vergleich zu US-Krediten attraktiv seien und die Cashflows (Tilgungs- und Kuponzahlungen, die an die Anleger zurückfließen würden) in den nächsten Monaten steigen würden, was zu den ohnehin schon hohen Barbeständen beitragen werde. Unter der Voraussetzung, dass die Wachstumsgeschichte weiter laufe - Infektionen in China und regulatorische Maßnahmen würden hier den Unterschied machen - sollte das dazu führen, dass die Schwellenländer bis zum Jahresende fester tendieren würden. (23.09.2021/ac/a/m)