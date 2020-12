Mit einer neuen US-Administration dürfte es zu einem konstruktiveren Verhältnis kommen, auch wenn die längerfristigen strategischen Spannungen bleiben würden. Ungeachtet dessen werde das wirtschaftliche Gebot für US-Unternehmen, in China zu wachsen, zu entwickeln, dorthin zu verkaufen sowie dort einzukaufen, die US-Politik letztlich bestimmen.



Die ASEAN-Region (Verband Südostasiatischer Nationen) und Indien würden bei der Normalisierung der COVID-19-Lage hinterherhinken, ihre Wirtschaft jedoch schrittweise wieder öffnen. Hierbei werde die gesamtwirtschaftliche Erholung durch die günstige demografische Entwicklung mit jüngeren, weniger anfälligen Bevölkerungen gestützt. Die Argumente für ausländische Direktinvestitionen würden durch regulatorische Änderungen und die Diversifizierung der globalen Lieferketten verbessert und der erhebliche Spielraum für Konsumwachstum von einem niedrigen Niveau aus verheiße auf längere Sicht ebenfalls Gutes.



Indien verzeichne steigende COVID-Infektionen, doch die Sterblichkeit sei unter Kontrolle, sodass die Wiedereröffnung der Wirtschaft fortgesetzt werde. Auch wenn die Disruption traditioneller Geschäftsmodelle manche Unternehmen belaste, würden die Experten von Franklin Templeton positive Effekte für indische Technologiedienstleister erwarten. Der Sektor IT-Dienstleistungen sei in den vergangenen Jahren aufgrund des langsamen Wachstums und des Drucks auf die Margen weitgehend ignoriert worden und werde nun sowohl durch eine bessere Kundenbindung als auch strukturelle Kostensparprogramme getragen.



Da Indien die Themen Indigenisierung und Importsubstitution in Angriff nehme, könnten die neuerliche Erholung des Fertigungssektors und die globalen Bemühungen um eine Diversifizierung der Lieferketten die Nachfrage nach einer Reihe von Produktkategorien, einschließlich von Elektronik, Verteidigung, Kfz-Teilen und Pharmazeutika, steigern. Die Normalisierung der Kreditbelastung aufgrund fallender Zinssätze und die verbesserte Liquidität dürften sich positiv auf Banken auswirken, einen Bereich, für den wir an unserem positiven Ausblick festhalten, so die Experten von Franklin Templeton. Unterdessen würden die negativen Realzinsen in Indien die Wirtschaft und die Märkte künftig ganz erheblich stützen.



In Lateinamerika habe COVID-19 den Trend der niedrigen Zinssätze und der Digitalisierung beschleunigt. Gleichzeitig beflügele eine kräftige globale Erholung in der Lieferkette des Fertigungssektors die Metallpreise und stütze die Bergbaubranche der Region nach einem langen Zyklus fehlender Investitionen und schwacher Währungen.



Trotz des politischen Getöses habe sich Brasilien weiter auf wichtige Wirtschaftsreformen konzentriert, die zu einer strukturellen Abwärtswende bei seinem historisch hohen Realzinssatz führe. Zudem habe die Zentralbank ihren Leitzins auf ein Rekordtief gesenkt, was die Kosten für die Nachverhandlung oder Restrukturierung von Darlehen senke und als Katalysator für längerfristiges Kreditwachstum dienen könnte. Im Hinblick auf Darlehen sei die Marktdurchdringung in Brasilien deutlich niedriger als in vielen anderen Märkten, was darauf hindeute, dass für die kommenden Jahre weiterer Spielraum bestehe. Dies stütze die Aussichten für den Finanzsektor. Generell würden negative Realzinsen den Wachstumsausblick Brasiliens unterstützen. Wir beobachten überdies einen langfristigen Trend der Privatisierung von Investitionen, der Akteuren in der Finanzdienstleistungsbranche zugutekommt, so die Experten von Franklin Templeton.



Es gebe in Brasilien jedoch weiterhin Herausforderungen, einschließlich der steigenden Schuldenniveaus infolge der Konjunkturmaßnahmen und der Ungewissheit um die fortgesetzten Wirtschaftsreformen aufgrund eines politisch zersplitterten Umfelds. Dies könnte wiederum Aufwärtsdruck auf die längerfristigen Zinssätze ausüben. Auch das geplante Auslaufen der bestehenden Nothilfen zur Unterstützung der von den Lockdown-Maßnahmen betroffenen Bereiche könnte die Konjunkturerholung beeinträchtigen.



Sogar in Südafrika, einem in den vergangenen Jahren stagnierenden Schwellenland, gebe es Grund für Optimismus. Der Ausblick verbessere sich unter Cyril Ramaphosa, der eine Reihe von Reformmaßnahmen und die Neuverteilung öffentlicher Ausgaben angekündigt habe, einschließlich von Infrastrukturvorhaben, Initiativen zur Förderung der Re-Industrialisierung, Ausgabenkürzungen (mit Schwerpunkt auf Lohnstopps für den öffentlichen Dienst) und Bemühungen zur Bekämpfung der Korruption. Allerdings habe es in der Regenbogennation bereits zuvor schon getrogene Hoffnungen gegeben.



Die Herausforderungen von 2020 hätten strukturelle Vorteile und weitere positive säkulare Trends in den Schwellenländern hervorgehoben, die für 2021 Gutes verheißen würden. Die Resilienz der wichtigsten Märkte Ostasiens während der Krise dürfte einhergehend mit ihrer Fähigkeit, säkulare Umstellungen auf die New Economy auszunutzen, im kommenden Jahr für anhaltende Stärke sorgen. Nachzügler, darunter Indien und Brasilien, dürften von einem beispiellosen akkommodierenden Umfeld mit negativen Realzinsen (und einer unterbewerteten Währung in Brasilien) sowie den anhaltenden Reformbemühungen und der überschüssigen Kapazitäten in der Wirtschaft, die das Wachstum steigern würden, profitieren.



Diese Ausweitung der Konjunkturerholung dürfte weiterhin für eine verbesserte Gewinntransparenz auch 2021 sorgen und bedeute sowohl aus kurzfristig-taktischer Perspektive als auch strukturell eine attraktive Chance in den Schwellenländern insgesamt. In diesem Umfeld würden so viele verschiedene Märkte gleichzeitig einzeln und insgesamt ein attraktives Anlagepotenzial bieten, dass nach Einschätzung der Experten von Franklin Templeton außergewöhnliche Anlagechancen bestünden. (Ausgabe vom 20.11.2020) (15.12.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - 2020 ist in jeglicher Hinsicht ein anspruchsvolles Jahr, und Begriffe wie "sicherer Fluchtwert" erlangen eine neue Aufmerksamkeit, so Manraj Sekhon, CFA, Chief Investment Officer Franklin Templeton Emerging Markets Equity von Franklin Templeton.Über Länder, Sektoren und Unternehmen hinweg gebe es klare Gewinner und Verlierer von COVID-19, die in manchen Fällen die Erwartungen durcheinander geworfen hätten. Die wichtigsten Schwellenländer, allen voran in Ostasien, hätten die anderen Länder bei den Aspekten Gesundheit, wirtschaftliche Folgen und Aktienmärkte bisher übertroffen.Bisher seien die Länder und Märkte weltweit vornehmlich durch die unmittelbaren Folgen von COVID-19 getroffen worden, einschließlich von Lockdowns und Kontaktbeschränkungen sowie kurzfristigen Belastungen der Lieferketten und des Konsums, die in einem erheblichen Minus des BIP (Bruttoinlandsprodukt) resultiert hätten.Für 2021 würden die Experten von Franklin Templeton erwarten, dass sich die mittelbaren Folgen von COVID-19 stärker abzeichnen würden. Hierzu würden fiskalische und geldpolitische Risiken für die Gesamtwirtschaft infolge der beispiellosen Anreizmaßnahmen gehören, die weltweit zur Linderung der Pandemiefolgen getroffen würden. Darüber hinaus werde weltweit die Ungleichheit sowohl zwischen den Ländern als auch innerhalb der Länder verschärft und erhöhe die Gefahr politischer Instabilität. Weniger anfällig für diese Risiken seien diejenigen Länder, die 2020 die Belastungen besser hätten begrenzen können. Dies gelte vor allem für die Schwellenländer Ostasiens.Die Experten von Franklin Templeton würden erwarten, dass COVID-19 auch 2021 dominieren werde, denn obwohl ein Impfstoff immer absehbarer werde, seien die Herstellung und die Verteilung in ausreichender Menge ebenso hohe Hürden wie seine Entwicklung. Daher würden die Experten von Franklin Templeton weiterhin sporadische COVID-Ausbrüche in einzelnen Ländern erwarten, die dem zugrunde liegenden Trend der Konjunktur- und Markterholung Volatilität beimischen würden.Ostasien bleibe gut aufgestellt, um die globalen Märkte anzuführen. China werde nach Erwartung der Experten von Franklin Templeton, gestützt auf eine diversifizierte, von Innovation und Digitalisierung getriebene Binnenwirtschaft, 2020 als einziges Land ein BIP-Wachstum verzeichnen. Es gebe weiterhin aufstrebende hochwertige Unternehmen, die gut aufgestellt seien, um von der anhaltenden Marktkonsolidierung und dem boomenden Binnenkonsum zu profitieren. Taiwan und Südkorea seien Nutznießer des strukturellen Wachstums bei Hardware für Informationstechnologie (IT) sowie der Diversifizierung der globalen Lieferketten im Technologiesektor.Die geopolitischen Spannungen zwischen China und den USA würden ein wichtiger Knackpunkt bleiben, der ungeachtet des US-Präsidenten fortbestehen dürfte. Auch wenn dies zu einer Entflechtung der beiden Länder im Technologiesektor führe, sei in China eine fortgesetzte Öffnung der Finanzmärkte zu beobachten, die zusehends ausländische Beteiligungen auslöse. Das Anlegerinteresse an den inländischen chinesischen Märkten für A-Aktien nehme parallel zu den gestiegenen Kapitalzuflüssen in den Anleihenmarkt zu, denn China werde in internationale Indices aufgenommen.