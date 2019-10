Neuerliche Aussagen aus dem Weißen Haus (die wievielten eigentlich?), wonach eine (Teil-)Einigung zwischen den USA und China unmittelbar bevorstehe oder faktisch erreicht sei, hätten den Kursen in der zweiten Oktoberwoche neuen Auftrieb verliehen. Sofern sie überhaupt zustande komme, scheine die von US-Präsident Trump euphorisch angekündigte teilweise Einigung mit China aber bestenfalls eine Art Waffenstillstand zu sein. Die kaum überbrückbaren Differenzen in den grundlegenden, langfristig entscheidenden Streitpunkten bestünden unverändert fort. Damit ändere sich auch nichts substanzielles an der Gesamtsituation: Die Unwägbarkeiten für die globalen Lieferketten würden ebenso erhalten bleiben wie das Potenzial für neuerliche Eskalationen. Dabei sei erneut zu betonen, dass die Abschwächung des chinesischen Wachstums grundsätzlich ja recht wenig mit dem Handelskonflikt zu tun habe. Daher wäre es auch falsch zu erwarten, dass dessen Beilegung (oder De-Eskalation) für sich genommen wieder einen neuen Wirtschaftsaufschwung herbeiführen könnte.



Für diesen müssten fiskalische Stimuli und/oder Kreditvergabe in China deutlich stärker anziehen und für beides gebe es derzeit wenig Anhaltspunkte. Der trotz einer erneuten US-Zinssenkung weiterhin sehr starke US-Dollar bestätige das Bild einer bis auf weiteres schwächelnden Weltkonjunktur.



Apropos, Zinssenkung: Die habe es gegeben, nebst der Ankündigung neuer Anleihekäufe, auch in der Eurozone. Dieses mehr als fragwürdige "Abschiedsgeschenk" des scheidenden EZB-Präsidenten Draghi sei gegen den immer stärker werdenden Widerstand innerhalb der Eurozone erfolgt. Denn dass damit ernsthaft etwas zum Positiven in den Volkswirtschaften der Eurozone bewegt werden könne, sei kaum noch zu argumentieren. Beide Zinssenkungen - sowohl die in der EU und als auch die in den USA - seien allgemein erwartet worden und hätten daher vergleichsweise wenig Eindruck an den Märkten hinterlassen. Sie dürften auch nur recht begrenzte realwirtschaftliche Auswirkungen in den Schwellenländern haben. In erster Linie würden sie es den EM-Notenbanken erleichtern, ihrerseits die Zinsen weiter zu senken.



Insgesamt aber sei und bleibe China für die Emerging Markets ungleich wichtiger. Bevor vor allem die Importe Chinas nicht wieder deutlicher anziehen würden, dürfte auch das Wachstum in den meisten Schwellenländern bestenfalls vor sich hindümpeln. Ähnliches gelte für die Gewinne der meisten EM-Unternehmen. Die Exporte Südkoreas seien ein sehr gutes Barometer für die Weltkonjunktur und sie würden sich interessanterweise auch in einem starken Gleichlauf mit den aggregierten Unternehmensgewinnen der Schwellenländer bewegen. Der Trend dieser Exporte weise derzeit weiterhin klar abwärts, ohne Zeichen einer Bodenbildung. Auch das spreche derzeit nicht gerade für einen unmittelbar bevorstehenden allgemeinen Kursaufschwung auf den EM-Aktienmärkten. (Ausgabe Oktober 2019) (22.10.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die kräftigen Kurserholungen in der ersten Septemberhälfte auf den Aktienmärkten wurden in der zweiten Monatshälfte zu einem Großteil wieder abgegeben, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".Per Saldo sei im September für den MSCI-EM-Aktienindex ein Plus von 1,7% verblieben, wobei diesmal die Türkei die mit Abstand stärkste Wertentwicklung gezeigt habe. Während bei den Aktien die Schwellenländer in diesem Jahr bislang deutlich hinter den entwickelten Märkten lägen, zeige sich bei den Anleihen ein genau umgekehrtes Bild. Dort seien EM-Anleihen in den ersten neun Monaten des Jahres bei der Wertentwicklung ganz vorn dabei.