Parallel zu den handelspolitischen Zuspitzungen habe die US-Notenbank ihre Zinsanhebungen mit einem weiteren, weithin erwarteten Zinsschritt im Juni fortgesetzt. Die straffere Geldpolitik der USA sei zwar nicht der entscheidende Faktor für die schwächeren Währungen, Anleihen und Aktien in den Schwellenländern in den letzten Monaten, sie leiste aber durchaus einen gewichtigen Beitrag dazu. Wachsende handelspolitische Spannungen, nachlassende globale Konjunkturdynamik und eine gleichzeitig weiter boomende US-Wirtschaft seien zugleich positiv für den US-Dollar. Ungeachtet seiner langfristig weniger verheißungsvollen Perspektiven könnte der Dollar daher in den kommenden Monaten noch weiter zulegen. Auch das wäre tendenziell negativ für Schwellenländer-Vermögenswerte. Gleichwohl bleiben die Experten von Raiffeisen Capital Management derzeit trotz der zunehmenden Belastungsfaktoren grundsätzlich positiv gestimmt gegenüber den Emerging Markets. Zumindest in den nächsten Monaten könnte der Gegenwind aber anhalten und das Sentiment der Investoren gedrückt bleiben.



Was könnte für einen Stimmungsumschwung sorgen? Natürlich in erster Linie ein Ende der Handelskonflikte. Helfen würde sicherlich auch, wenn die US-Notenbank ihre Geldpolitik weniger schnell straffe. Beides erscheine aktuell aber wenig wahrscheinlich. Die US-Finanzmärkte und die amerikanische Wirtschaft würden die Zinsanhebungen bislang gut verkraften, sodass die Währungshüter in den USA ihren Kurs wohl auch erst einmal wie geplant fortsetzen würden, umso mehr, als die Inflation schneller steige, als von der Notenbank erwartet.



Beim Thema Handel scheine eine schnelle Entspannung ebenfalls unwahrscheinlich. Präsident Trump komme mit seiner Rhetorik bislang gut beim US-Wahlvolk an, zumal negative Auswirkungen auf die US-Wirtschaft bislang kaum oder nur sehr punktuell zu spüren seien. Zumindest bis zu den wichtigen Wahlen im November dürfte er daher wohlwenig Neigung zu einem Kurswechsel zeigen. China wiederum habe keinen Anreiz nachzugeben, zumal die US-Maßnahmen ganz offen darauf abzielen würden, seine wirtschaftliche Entwicklung zu behindern. Und es könnte dabei sogar indirekt Unterstützung von der EU erhalten, die ihrerseits ja auch im Visier von US-Strafzöllen stehe. Prinzipiell würden Strafzölle, Importverbote und dergleichen weithin als Maßnahmen angesehen, die sehr schnell zu beenden seien und (vermeintlich) geringe irreversible Schäden verursachen würden. Das reduziere die Hemmschwelle, Gebrauch von ihnen zu machen, und sei es nur als "eigentlich nur vorübergehende" Drohgebärde.



Im Falle der USA und Chinas komme hinzu, dass man in den USA allgemein davon ausgehe, dass China mangels entsprechender Importe aus den USA bereits jetzt die Munition für adäquate Gegenmaßnahmen ausgehe. Möglicherweise glaube Präsident Trump auch deshalb, dass der Handelskrieg leicht und schnell zu gewinnen sei. Freilich könnte sich das auch als Fehlkalkulation herausstellen. Derzeit habe China beispielsweise keine Möglichkeit, Sojabohnen aus den USA in ausreichender Menge anderswo zu kaufen. Doch Länder wie Argentinien, Brasilien und zunehmend Russland würden bereits in die Bresche springen und ihre Chance wittern. Gut möglich, dass China viel schneller ausreichenden Ersatz auftreiben könne als derzeit angenommen werde und die US-Sojaproduzenten zu den großen, dauerhaften Verlierern zählen würden, falls der Konflikt jahrelang anhalte. Es werde also, wie immer bei Handelskriegen, einige Gewinner geben und viele Verlierer Und etliche von beiden vermutlich in Ländern, die gar nicht direkt am Konflikt beteiligt seien. (Ausgabe Juli 2018) (24.07.2018/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Kursverluste auf den Aktienmärkten der Schwellenländer setzten sich im Juni fort und gewannen dabei sowohl an Dynamik als auch an Breite, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".Der MSCI EM Index habe um über 4% nachgegeben und liege damit zum Ende des ersten Halbjahres knapp 8% tiefer als zu Jahresbeginn. Seit seinem Hoch im Januar habe er gar schon rund 16% abgegeben. Im Gegensatz dazu habe sich der Aktienindex der entwickelten Industrienationen im Juni behauptet und auch für das erste Halbjahr halte sich sein Minus mit weniger als einem Prozent in einem sehr überschaubaren Rahmen.