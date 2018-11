London (www.aktiencheck.de) - Nach einem volatilen Jahr in 2018 gehen wir davon aus, dass die Schwellenländer ihre Verluste ausgleichen und 2019 starke Gewinne erzielen werden, so Aneeka Gupta, Associate Director Research von WisdomTree.Die Wachstumsmärkte würden über die niedrigsten Bewertungen unter allen großen Anlageklassen weltweit verfügen, mit fast 30% Rabatt auf die entwickelten Märkte und böten eine Free Cash Flow Rendite von schätzungsweise 5 bis 7% im nächsten Jahr.Die Experten würden davon ausgehen, dass Sektoren wie Gesundheitswesen, Immobilien, Konsumgüter und Versorgungsunternehmen am meisten von einem höheren Gewinnwachstum profitieren würden. In Brasilien, Mexiko, der Türkei und Russland würden sie eine Trendwende beim Ergebniswachstum erwarten. Sie würden weitere Anzeichen für eine leichte Verlangsamung des globalen Wachstums sehen, die sich auf den Zinspfad der Federal Reserve für 2019 und die niedrigeren Ölpreise auswirken würden. Beide dürften den Vermögenswerten der Schwellenländer Auftrieb verleihen. (29.11.2018/ac/a/m)