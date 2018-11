Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Schweizer Electronic AG:



Die Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) ist ein globales "best-in-class"-Technologieunternehmen für die Herstellung von hochwertigen Leiterplatten und innovativen Lösungen und Dienstleistungen für Automobil-, Solar-, Industrie- und Luftfahrtelektronik. Basierend auf anerkannter Technologie- und Beratungskompetenz adressieren Produkte und Lösungen von Schweizer zentrale Herausforderungen im Bereich Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion und zeichnen sich durch energie- und umweltschonende Eigenschaften aus.



Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic zusammen mit seinen Partnern Elekonta Marek GmbH & Co.KG, Meiko Electronics Co. Ltd. und WUS Printed Circuit Co., Ltd. kosten- und fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an und beschäftigt in diesem Netzwerk insgesamt über 20.000 Mitarbeiter in Deutschland, Japan, China und Vietnam. (07.11.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schweizer Electronic-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) unverändert zu kaufen.Schweizer Electronic habe erste Eckdaten für Q3 2018 bekannt gegeben. Wenngleich das dritte Quartal umsatz- und ergebnisseitig den Analysten-Erwartungen entsprochen habe, habe das Unternehmen aufgrund eines schwächeren Verlaufs in Q4 die Guidance reduziert.Nach 9M hätten die Erlöse mit 96,7 Mio. Euro genau auf Höhe der Erwartung gelegen. Das EBITDA sei mit 9,3 Mio. Euro nur geringfügig niedriger ausgefallen als antizipiert (MONe: 9,5 Mio. Euro). Für Q3 würden die Kennzahlen ein Wachstum von 9,6% auf 32,8 Mio. Euro und eine proportionale EBITDA-Steigerung auf 2,7 Mio. Euro implizieren. Die EBITDA-Marge sei damit gegenüber dem Vorjahresquartal unverändert bei 8,1% geblieben.Für das laufende Quartal habe das Unternehmen jedoch über Verschiebungen von Kundenabrufen in das Folgejahr berichtet, sodass für Q4 die wesentlichen Kennzahlen unter Vorjahr liegen dürften. Daher habe Schweizer das Umsatzziel für 2018 auf rund 124 Mio. Euro angepasst (zuvor: knapp unter 130 Mio. Euro). In Bezug auf die EBITDA-Marge werde weiterhin das obere Ende der Zielspanne von 7 bis 9% avisiert, woraus bezogen auf die gesenkte Umsatzprognose ein EBITDA 2018e von knapp unter 11 Mio. Euro resultiere (zuvor: 11 bis 12 Mio. Euro). Darin enthalten seien bereits Ramp-Up-Kosten in Höhe von rund 1 Mio. Euro für den Aufbau des neuen Werks in China. Die mit dem Großprojekt verbundene Unternehmensstrategie habe der Analyst vergangene Woche im Zuge einer Roadshow mit dem CFO Marc Bunz umfassend erörtert.Das derzeit über insgesamt drei Phasen errichtete hochautomatisierte Leiterplattenwerk in Jintan/China verdeutliche den strategischen Kurswechsel des Unternehmens vom Dividendenzahler mit limitierten Kapazitäten zum Wachstumsunternehmen. Der Rohbau des Werks solle bis zum Beginn des Chinesischen Neujahrsfests Anfang Februar 2019 fertiggestellt sein, sodass ab H2 die Installation der Maschinen erfolgen könne. Mit dem Start der Produktion werde nach wie vor zum Jahresanfang 2020 gerechnet. Perspektivisch verfüge die auf Leistungselektronik- und Embedding-Technologien für den Automotive-Bereich ausgerichtete Produktionsstätte je Ausbaustufe über eine Kapazität von rund 1.200 qm Leiterplattenfläche pro Tag und damit in Summe über die dreifache Kapazität des Stammwerks in Schramberg. So plane Schweizer den Umsatzanteil im weltgrößten Automarkt China von aktuell ca. 7% deutlich auszubauen.Vor dem Hintergrund der zahlreichen Gewinnwarnungen im Automotive-Sektor, u.a. aufgrund der Verwerfungen durch die Umstellung auf das neue Testverfahren WLTP (Worldwide Light-Duty Vehicles Test Procedure), habe auch der Schweizer-Vorstand von einer spürbaren Verunsicherung der Automotive-Kunden gesprochen. Dennoch habe der Analyst angesichts der hohen Kapazitätsauslastung bei Schweizer sowie des nach wie vor hohen Auftragsbestands (30.09: 169,1 Mio. Euro) kurzfristig mit keiner stärkeren Beeinträchtigung der Umsatz- und Ergebnisentwicklung gerechnet und sei von der heutigen Guidance-Senkung überrascht. Wenngleich er nach Gesprächen mit dem Unternehmen nur von einer temporären Unterauslastung ausgehe, hab er sich nun auch für 2019 ff. etwas konservativer positioniert. Ab 2020 sollte sich durch das Hochlaufen der Produktion in China ein deutlicher Umsatz- und Ergebnissprung einstellen, da er von einer schnellen Kapazitätsauslastung ausgehe. Als Treiber sehe er den Elektrifizierungs- und Digitalisierungsbedarf durch die OEMs.Mit der Meldung reihe sich Schweizer in den zuletzt negativen Sektor-Newsflow ein. Dennoch sehe der Analyst das Unternehmen, anders als andere Automobilzulieferer, nicht mit strukturellen Problemen konfrontiert. Mit dem Fortschritt des Großprojekts in China dürfte die Equity Story zudem allmählich visibler werden.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, erachtet den erlittenen Kursrückgang daher als gute Kaufgelegenheit für langfristig orientierte Investoren. Nach Anpassung der Prognosen ergebe sich ein neues Kursziel von 27,00 Euro (zuvor: 30,00 Euro). (Analyse vom 06.11.2018)