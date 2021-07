Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



13,15 EUR -1,13% (27.07.2021, 10:44)



13,10 EUR -1,50% (27.07.2021, 09:12)



DE0005156236



515623



SCE



Die Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz.



SCHWEIZERs hochwertige Leiterplatten und innovative Lösungen und Dienstleistungen für die Automobil-, Solar-, Industrie- und Luftfahrtelektronik adressieren zentrale Herausforderungen in den Bereichen Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion. Die Produkte zeichnen sich durch höchste Qualität sowie energie- und umweltschonende Eigenschaften aus. Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic zusammen mit den Partnern WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd, Meiko Electronics Co. Ltd und Elekonta Marek GmbH & Co. KG kosten- und fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an. In Zukunft soll mit dem Partner Infineon Technologies AG der Chip Embedding-Markt erschlossen werden. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt zugelassen. (27.07.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schweizer Electronic-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE).Schweizer Electronic habe am vergangenen Freitag vorläufige H1-Zahlen vorgelegt und die Guidance nach unten angepasst. Hintergründe seien eine negative Preisentwicklung auf der Beschaffungsseite sowie pandemiebedingte Verzögerungen bei der Anbindung von Großkunden in China. Bereits Anfang letzter Woche habe das Unternehmen indes das Erreichen eines weiteren Meilensteins im Produktionshochlauf am neuen Werk bekannt gegeben.In H1 habe Schweizer einen Konzernerlös in Höhe von 59,4 Mio. Euro (+30,9% yoy) erzielt. Für Q2 impliziere dies einen Umsatz von 30,1 Mio. Euro (MONe: 28,0 Mio. Euro) bzw. ein starkes Plus von 67,9% yoy, womit das Vorkrisenniveau annähernd wieder erreicht worden sei (Q2/19: 31,1 Mio. Euro). Der Auftragseingang habe sich gegenüber dem in Q2 2019 von Stornierungen geprägten AE (-7,0 Mio. Euro) signifikant auf 51,7 Mio. Euro verbessert, was einen Auftragsbestand von 155,4 Mio. Euro per 30.06. zur Folge gehabt habe.Letzteres stelle den höchsten Wert seit Q1 2019 dar. Die EBITDA-Marge sei indes in Q2 auf -11,4% gesunken und habe damit sowohl spürbar unter Q1-Level (-6,2%) als auch der bisherigen Zielspanne für das Gesamtjahr (0 bis -6%) gelegen. Als Gründe habe das Unternehmen u.a. Preissteigerungen bei Roh- und Zulieferermaterialien angegeben. So habe sich beispielsweise der Kupferpreis (COMEX) seit Jahresbeginn um mehr als 25% erhöht (Quelle: Capital IQ).Darüber hinaus hinke Schweizer aufgrund der nach China noch bestehenden strikten Reisebeschränkungen beim Technologietransfer und der Qualifizierung des neuen Werks durch internationale Großkunden inzwischen hinterher, sodass Jintan den im Jahresverlauf angestrebten Break-Even nicht mehr schaffen dürfte. In Summe habe der Vorstand angesichts einer starken Nachfrage im Heimatmarkt die Wachstumsprognose für den Konzernerlös in 2021 zwar aufrecht gehalten (+20 bis 30%), erwarte nunmehr für das Gesamtjahr aber eine klar negative EBITDA-Marge von -5 bis -10% (zuvor: 0 bis -6%).Durch die jüngsten Überschwemmungen in Teilen Südwestdeutschlands würden die Lieferketten nun zusätzlich beeinträchtigt, nicht allein aufgrund der zerstörten Infrastruktur. So sei ein Werk des Automobilzulieferers ZF im rheinland-pfälzischen Bad Neuenahr-Ahrweiler vom Hochwasser so stark getroffen worden, dass die Wiederaufnahme der Produktion vorerst unmöglich sei. Mit u.a. thyssenkrupp hätten auch wichtige Lieferanten aus der Stahlindustrie die Automobilbranche bereits auf Verzögerungen infolge der Flutkatastrophe eingestimmten.Schweizer komme angesichts des permanenten Gegenwinds von außen beim avisierten Margenanstieg nicht voran. Zudem gestalte sich die Neukundengewinnung in China schwieriger als angenommen. Dennoch seien seit Ankündigung des Großinvestments Ende 2017 und der Forcierung der Embedding-Technologie Strukturen aufgebaut worden, die im Erfolgsfall grundsätzlich eine Neubewertung der Aktie zulassen würden. Kurzfristig sei der Investment Case jedoch weiterhin mit vielen Unsicherheiten behaftet.Nach erneuter Reduktion der Prognosen bestätigt Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, das Rating "halten" für die Schweizer Electronic-Aktie mit einem neuen Kursziel von 14,00 Euro (zuvor: 16,00 Euro). (Analyse vom 27.07.2021)