Kurzprofil Schweizer Electronic AG:



Die Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz.



SCHWEIZERs hochwertige Leiterplatten und innovative Lösungen und Dienstleistungen für die Automobil-, Solar-, Industrie- und Luftfahrtelektronik adressieren zentrale Herausforderungen in den Bereichen Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion. Die Produkte zeichnen sich durch höchste Qualität sowie energie- und umweltschonende Eigenschaften aus. Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic zusammen mit den Partnern WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd, Meiko Electronics Co. Ltd und Elekonta Marek GmbH & Co. KG kosten- und fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an. In Zukunft soll mit dem Partner Infineon Technologies AG der Chip Embedding-Markt erschlossen werden. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt zugelassen. (13.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schweizer Electronic-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) weiterhin zu kaufen.Schweizer habe vergangene Woche den 9M-Bericht vorgelegt und dabei umsatz- und ergebnisseitig besser als von Speck erwartet abgeschnitten.Rückkehr zum Umsatzwachstum: In Q3 hätten die Erlöse erstmals in diesem Jahr zugelegt. Das Wachstum um 4,0% auf 34,1 Mio. Euro zu (MONe: 31,1 Mio. Euro) sei vor allem auf eine anziehende Geschäftsdynamik mit Kunden aus der Automobilindustrie zurückzuführen gewesen. Darin zeige sich, dass Schweizer trotz der schwächelnden Fahrzeugproduktion überproportional von Trends wie der Hybridisierung und Elektrifizierung der Fahrzeuge profitiere. Des Weiteren würden sich die margenschwächeren Umsätze mit den asiatischen Partnern WUS und Meiko nach wie vor sehr stark entwickeln (9M: +60% yoy). Die anhaltende Schwäche mit Kunden aus dem Industriesektor (9M: -24% yoy) sei dadurch überkompensiert worden.Ergebnisrückgang geringer als erwartet: Mit einem Q3-EBITDA i.H.v. 1,9 Mio. Euro habe Schweizer auch die Ergebnisprognose des Analysten (MONe: 1,2 Mio. Euro) übertreffen können. Dies beruhe vor allem auf dem höheren Bruttoergebnis von 4,5 Mio. Euro, womit sich die Bruttomarge im dritten Quartal auf 13,3% verbessert habe (MONe: 12,8%; H1: 10,8%). Darin würden sich die schneller als von Speck erwartet einsetzenden Erfolge der Optimierungsmaßnahmen im Personal- und Sachkostenbereich widerspiegeln. Der dennoch signifikante Ergebnisrückgang gegenüber dem Vorjahr (-29,6%) sei hauptsächlich in den Ramp-up-Kosten für den Werksneubau in China begründet, die bei einem planmäßigen Baufortschritt aber sogar leicht unter der Prognose des Unternehmens gelegen hätten.Schweizer schneide in einem anhaltend schwierigen Marktumfeld besser ab als erwartet. Zwar würden die Unwägbarkeiten im Sektor hoch bleiben, doch sollte sich der mittelfristig angelegte Investment Case durch den Produktionsstart in China Anfang 2020 weiter materialisieren.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt die Kaufempfehlung für die Schweizer Electronic-Aktie und das Kursziel von 19,00 Euro. (Analyse vom 12.11.2019)