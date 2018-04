Börsenplätze Schweizer Electronic-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Schweizer Electronic-Aktie:

19,90 EUR +0,51% (20.04.2018, 10:53)



Tradegate-Aktienkurs Schweizer Electronic-Aktie:

19,85 EUR +0,63% (20.04.2018, 13:07)



ISIN Schweizer Electronic-Aktie:

DE0005156236



WKN Schweizer Electronic-Aktie:

515623



Ticker-Symbol Schweizer Electronic-Aktie:

SCE



Kurzprofil Schweizer Electronic AG:



Die Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) ist ein globales "best-in-class"-Technologieunternehmen für die Herstellung von hochwertigen Leiterplatten und innovativen Lösungen und Dienstleistungen für Automobil-, Solar-, Industrie- und Luftfahrtelektronik. Basierend auf anerkannter Technologie- und Beratungskompetenz adressieren Produkte und Lösungen von Schweizer zentrale Herausforderungen im Bereich Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion und zeichnen sich durch energie- und umweltschonende Eigenschaften aus.



Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic zusammen mit seinen Partnern Elekonta Marek GmbH & Co.KG, Meiko Electronics Co. Ltd. und WUS Printed Circuit Co., Ltd. kosten- und fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an und beschäftigt in diesem Netzwerk insgesamt über 20.000 Mitarbeiter in Deutschland, Japan, China und Vietnam. (20.04.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schweizer Electronic-Aktienanalyse von Aktienanalyst Robert-Jan van der Horst von der Montega AG:Robert-Jan van der Horst, Aktienanalyst der Montega AG, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) unverändert zu kaufen.Schweizer Electronic habe heute den Geschäftsbericht für 2017 veröffentlicht und einen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben.Schweizer habe den Umsatz in 2017 um 4,2% auf 120,9 Mio. Euro steigern können. Aufgrund negativer One-Offs aus Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten und Sonderbelastungen im Zusammenhang mit der Planung des neuen Werkes in China (insgesamt rund 3,0 Mio. Euro) sei das EBITDA mit 8,4 Mio. Euro unter den Vorjahreswert von 9,5 Mio. Euro gefallen. Die EBITDA-Marge von 7,0% habe wie avisiert am unteren Ende des Zielkorridors von 7 bis 8% gelegen. Adjustiert um diese Effekte habe Schweizer die adj. EBITDA-Marge gegenüber dem Vorjahr deutlich auf 9,5% steigern können. Die Abweichung in Höhe von 1,1 Mio. Euro beim EBITDA zu den ungeprüften vorläufigen Zahlen habe sich aus der Umbuchung einer Aufwandsposition vom Finanzergebnis in die Opex ergeben. Das Nettoergebnis sei entsprechend unverändert geblieben.Schweizer stelle für das laufende Jahr ein Umsatzwachstum von 6 bis 8% in Aussicht. Der starke Auftragseingang von 181,5 Mio. Euro (+14,6%) biete nach Erachten des Analysten dabei eine hohe Visibilität. Dank der erfolgreichen Zertifizierung der Partner WUS und Meiko in 2017 sei dieses Wachstum trotz der schon hohen Auslastung am Stammwerk nun darstellbar. Bereits im laufenden Jahr solle der Umsatzanteil der Auftragsfertigung von 10 auf 15%, was die bisherigen Analystenerwartungen übersteige. Dies werde kurzfristig die Bruttomarge belasten, sollte aber mittelfristig zu einer höheren Skalierbarkeit der Opex führen. Vor diesem Hintergrund erkläre sich die avisierte EBITDA-Guidance von 7 bis 9%, die unterhalb der Profitabilität des vergangenen GJ und den bisherigen Analystenerwartungen liege. Der Analysten habe seine Prognosen für 2018 ff. entsprechend angepasst.Robert-Jan van der Horst, hat seine Schätzungen entsprechend angepasst und bestätigt seine Kaufempfehlung Schweizer Electronic-Aktie für die Schweizer Electronic-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 30,00 Euro. (Analyse vom 20.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link